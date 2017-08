Pub

Os dois tripulantes da aeronave ficaram com termo de identidade e residência

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a instauração de um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente com uma avioneta que esta quarta-feira aterrou de emergência numa praia da Costa de Caparica, em Almada, causando dois mortos.

Fonte da PGR adiantou à agência Lusa que "se confirma a instauração" de um inquérito.

Os dois tripulantes do avião ligeiro, que esta tarde colheu mortalmente duas pessoas na praia de São João, durante uma aterragem de emergência, ficaram com termo de identidade e residência e serão ouvidos na quinta-feira pelo Ministério Público, disse anteriormente o capitão do Porto de Lisboa, Paulo Isabel.

As vítimas mortais são uma menina de oito anos e um homem de 56 anos.

De acordo com o capitão do Porto de Lisboa, uma procuradora do Ministério Público vai na quinta-feira ouvir os dois tripulantes, que já estiveram a ser interrogados pela Polícia Marítima.

Segundo o mesmo responsável, correm dois processos em paralelo: um de natureza judicial, no âmbito do Ministério Público, e outro de natureza técnica, levado a cabo pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários.

O Cessna 152, que realizava um voo de treino, descolou de Cascais com destino a Évora, tendo reportado à torre de controlo do Aeródromo Municipal de Cascais, cerca de cinco minutos após a descolagem, uma falha no motor, tendo o piloto dito que "iria aterrar na praia".