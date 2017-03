Pub

Homem estaria a pescar no rio Mondego

Um pescador terá caído esta quarta-feira ao rio em Penacova e está desaparecido, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Coimbra, que explicou que as buscas estão a ser feitas pelos bombeiros e pela GNR.

A mesma fonte disse que o homem estaria a pescar no rio Mondego, junto à povoação de Ramalhal, concelho de Penacova, mas no limite com o concelho de Coimbra.

Os bombeiros Sapadores de Coimbra estão, por isso, envolvidos nas buscas, juntamente com GNR e Voluntários de Penacova.

"Terá vindo para a pesca e combinado com uns amigos. Quando os amigos chegaram, não o viram. Pensaram que estaria em outro lado. Mas começaram a ficar aflitos à hora de almoço, já que ele não apareceu, como estava combinado", explicou à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Penacova, António Simões.

O responsável presume que as buscas continuem até às 19:00, quando anoitecer.