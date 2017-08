Pub

Este projeto, que levará as crianças também ao estádio da Luz e ao museu do Benfica, foi desenhado em parceria com a Presidência da República e a Fundação Benfica

Crianças que vivenciaram o incêndio que começou em junho em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, provocando 64 mortos e mais de 200 feridos, vão ser recebidas pelo Presidente da República na quarta-feira.

A AVIPG - Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande disse esta sexta-feira em comunicado que este projeto, que levará as crianças também ao estádio da Luz e ao museu do Benfica, foi desenhado em parceria com a Presidência da República e a Fundação Benfica, com a colaboração do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, do IPDJ - Instituto Português do Desporto e da Juventude e dos municípios de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande.

Este evento "recreativo e de cidadania ativa" começa às 07:30 com a saída das crianças de Figueiró dos Vinhos e prolonga-se com a visita ao museu e ao estádio da Luz (Lisboa), um almoço no Jamor (concelho de Oeiras) com atividades recreativas promovidas pelo IPDJ, uma visita ao Palácio de Belém e ao Museu da Presidência da República, receção do Presidente da República e um piquenique nos Jardins do Palácio de Belém na presença de Marcelo Rebelo de Sousa.

As crianças devem chegar a Figueiró dos Vinhos às 21:00.

A AVIPG diz que as vagas são limitadas e sujeitas a confirmação.

O evento é gratuito, está coberto por seguro de responsabilidade civil e conta com 14 acompanhantes, entre auxiliares de educação dos três concelhos, membros da AVIPG e monitores do IPDJ.

O incêndio que começou em Pedrógão Grande a 17 de junho e se alastrou a outros concelhos provocou 64 mortos e mais de 200 feridos e só foi extinto uma semana depois.