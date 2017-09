Pub

Líder comunista encerra festa com caderno de encargos para negociações com socialistas. Objetivo direto para eleições de 1 de outubro é ter "mais candidatos"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, antecipou este domingo o "objetivo direto" de eleger a 1 de outubro "mais candidatos da CDU" para assim melhor pressionar o Governo socialista na discussão do Orçamento de Estado para 2018, deixando no seu discurso de encerramento da Festa do Avante! o caderno de encargos do PCP para essas negociações com os socialistas.

Segundo o líder comunista, "mais votos na CDU" e "mais força à CDU" será a "garantia" para "dar novos passos e avanços na resposta aos problemas do país, dos trabalhadores e do povo". Jerónimo de Sousa quer "assegurar o aumento geral de salários e o aumento extraordinário do salário mínimo nacional para 600 euros", já "em janeiro de 2018".

O PCP quer também um "aumento mínimo de 10 euros para todas as pensões", alterando a lei para que o crescimento do valor das reformas seja acima da inflação, para além do direito à "reforma por inteiro e sem penalizações" para quem tiver "40 ou mais anos de descontos".

Na política fiscal, as exigências são antigas: desagravar impostos para os baixos rendimentos, reforçar o "mínimo de existência para os mais baixos salários" e tributar "lucros e dividendos do grande capital".

Para o Orçamento do próximo ano, a CDU quer ainda eliminar o corte dos 10% do subsidio de desemprego e prolongar o prazo do subsídio, alargar o abono de família.

Segundo Jerónimo, que deixou 12 parágrafos de reivindicações, é necessário "avançar" com o "investimento público" nos transportes, insistindo no fim das portagens nas ex-Scut.

Controlo público do SIRESP

O líder comunista reconheceu que persistem "vulnerabilidades" no país. Afinal, recordou, o que se conseguiu "não é ainda o que é justo e se impõe, mas são avanços que estão para além do que o Programa do PS e do seu governo admitiam". Para Jerónimo, estas vulnerabilidades ficaram "dramaticamente expostas nos trágicos incêndios florestais que assolaram o país neste verão", apontando neste ponto a necessidade do "controlo público" do SIRESP.

O PCP vai insistir noutras soluções no campo laboral, com Jerónimo de Sousa a apontar o dedo ao Governo socialista: "A convergência que se mantém entre PS, PSD e CDS em matéria de legislação laboral e em opções do domínio económico e financeiro e soberania revelam-no e mostram a realidade contraditória em que nos movemos e em que a luta se desenvolve."

