Comunistas anunciam conjunto de medidas de apoio às micro, pequenas e médias empresas

O PCP vai propor a extinção do Pagamento Especial por Conta (PEC) das empresas já em 2018, antecipando em um ano a data prevista para o fim deste imposto. Esta é uma das 12 medidas de apoio às micro, pequenas e médias empresas que a bancada parlamentar comunista anunciou ontem e que se traduzirão em iniciativas legislativas a apresentar ao longo das próximas semanas.

As propostas do PCP, hoje anunciadas em conferência de imprensa, no parlamento, surgem na véspera do anunciado chumbo da descida da Taxa Social Única, medida acertada pelo governo em sede de Concertação Social, como compensação pela subida do salário mínimo para os 557 euros. O PEC já foi apontado como uma possível solução para ultrapassar o impasse, mas Bruno Dias, deputado comunista que anunciou o conjunto de iniciativas, rejeita ligações entre as duas medidas. "Uma coisa são incentivos a baixos salários, outra coisa são medidas de apoio às micro, pequenas e médias empresas e à economia", sublinhou o parlamentar do PCP, acrescentando que "não há razões para estar a compensar" a subida do salário mínimo. "O aumento do salário mínimo é uma exigência que não pode ter moeda de troca", insistiu.

Ainda assim, a extinção do PEC seria uma medida vista com bons olhos pelos parceiros sociais - este imposto é presença recorrente nas queixas das empresas - e ao contrário da TSU não contaria com a oposição de comunistas e bloquistas. Uma carta em cima da mesa, portanto, numa altura em que o PS já disse que vai procurar outras soluções para apresentar à concertação social.

O Pagamento Especial por Conta é um imposto aplicado a empresas com atividade industrial, comercial ou agrícola, traduzindo-se num adiantamento em sede de IRC. Há muito criticado pelo PCP - Bruno Dias chamou-lhe hoje "uma estupidez" - o PEC teve já este ano uma redução no montante mínimo a pagar pelas empresas, que estava nos 1000 euros e passou para os 850. Uma medida negociada pelos comunistas com o governo, tendo também ficado inscrito no Orçamento do Estado para este ano que o PEC fosse "reduzido progressivamente até 2019".

Além da extinção do PEC, entre as medidas hoje avançadas pelo PCP conta-se a adoção de "medidas de redução da fatura energética", a reposição da taxa de IVA da energia elétrica e do gás natural em 6%, a alteração do regime do Imposto de Selo sobre as comissões cobradas aos comerciantes, assegurando que são as instituições bancárias a suportar este custo, bem como o alargamento do regime do pagamento do IVA após boa cobrança às empresas que tenham até dois milhões de euros de faturação.