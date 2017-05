Pub

Bancada comunista apresenta projeto de resolução. Deputada Paula Cruz diz esperar apoio do grupo parlamentar do PS

"Uma das grandes fragilidades no Serviço Nacional de Saúde (SNS) prende-se com a enorme carência de profissionais de saúde" e por isso o PCP quer fazer aprovar no Parlamento uma proposta de resolução pela qual pressiona o Governo a criar "um plano para proceder à contratação dos profissionais de saúde, nomeadamente de médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos e assistentes operacionais, com base no diagnóstico das necessidades elaborado e em número que garanta uma prestação de cuidados de saúde com qualidade e eficiência".

No texto, a que o DN teve acesso, sugere-se também que o Governo "proceda a um levantamento das necessidades objetivas em matéria de recursos humanos na área da saúde, da sua distribuição pelas diferentes valências e por unidades de saúde (unidades hospitalares, unidades de cuidados primários de saúde e unidades de cuidados continuados integrados". E que desenvolva "em articulação com a Ordem dos Médicos, um programa de formação excecional dirigida aos médicos sem especialidade que exercem funções no Serviço Nacional de Saúde, que lhes possibilite a aquisição de uma especialidade médica".

"Deveríamos ter o apoio dos grupos parlamentares, designadamente do grupo do partido que apoia o Governo", disse ao DN a deputada comunista Paula Cruz, principal autora do projeto de resolução.

No documento, lê-se que "durante a governação de PSD e CDS-PP, o Ministério da Saúde perdeu quase 7.500 trabalhadores, agravando bastante a carência de profissionais de saúde nos centros de saúde e hospitais do SNS".

Acrescenta que após essa legislatura, "e com a nova fase da vida política nacional, foram dados passos no sentido de aumentar o número de profissionais no Serviço Nacional de Saúde". Mas estes passos ficam "ainda aquém das necessidades" porque "comparativamente com o período homólogo, março de 2016" só existem hoje "mais 3.527 trabalhadores" - ou seja, as perdas da legislatura 2011-2015 não foram compensadas.

Outra das propostas em que o PCP insiste vai no sentido da regularização contratual da situação de milhares de precários. Caso o projeto seja aprovado, o Governo será instado pelo Parlamento a que "regularize a situação dos profissionais de saúde contratados ao abrigo dos planos de contingência e que estão a preencher necessidades permanentes nos serviços integrando-os com contratos de trabalho com vínculo público por tempo indeterminado".