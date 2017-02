Pub

Comunistas e bloquistas aceleraram pedidos para discutir decretos-lei. Mas no caso do PCP a produção tem sido mais modesta que nos tempos da direita

O PCP e o BE foram os únicos partidos que chamaram ao Parlamento decretos-lei do Governo nesta segunda sessão legislativa, desde 15 de setembro passado, num total de 11 pedidos de apreciação parlamentar. É a bancada comunista que leva a palma, com sete pedidos - os bloquistas fizeram quatro pedidos.

Estes números confirmam uma história parlamentar anterior: já na primeira sessão legislativa, de 23 de outubro de 2015 a 14 de setembro de 2016, foi o PCP o partido que mais vezes usou esta figura regimental, com 11 pedidos em 20, e sete dos quais ainda de decretos-lei do governo de direita de Passos Coelho.

O executivo socialista de António Costa mereceu umas tréguas nos seus primeiros meses, fruto também da aplicação intensa (nesses tempos) das posições conjuntas assinadas entre o PS e os partidos de esquerda. Depois do verão de 2016, os comunistas aceleraram o escrutínio de diplomas do Governo.

Menos ativo que a sua bancada vizinha, o BE também já pediu a apreciação de quatro iniciativas saídas do Conselho de Ministros nestes cinco meses, tantas quantas na anterior sessão legislativa. No caso dos bloquistas, as tréguas aos socialistas foram maiores: o BE só incomodou o executivo PSD/CDS, só voltando a usar esta figura regimental depois do verão do ano passado. A grande maioria destas apreciações de bolsistas e comunistas segue ainda a sua tramitação na Assembleia da República.

Esta produção parlamentar dos comunistas é, no entanto, bem mais modesta do que foi nas quatro sessões legislativas do primeiro governo de Passos Coelho, de 2011 a 2015. Nesses quatro anos, o PCP entregou 105 apreciações parlamentares (24 na primeira sessão, 21 na segunda, 22 na terceira e 38 na última sessão legislativa do governo de direita). Por comparação, o segundo partido com mais apreciações, o PS, deu entrada de 45 nos quatro anos. E o BE nunca chamou a plenário qualquer decreto do governo de Passos.

Segundo a Constituição, "os decretos-leis, salvo os aprovados no exercício da competência legislativa exclusiva do Governo, podem ser submetidos a apreciação da Assembleia da República, para efeitos de cessação de vigência ou de alteração". O caso mais notório foi o da redução da taxa social única para os empregadores, que soçobrou em janeiro às mãos dos dois parceiros parlamentares do PS com o apoio decisivo do PSD, fazendo cessar a vigência da medida executiva.

O PCP volta a insistir numa medida emblemática do governo socialista: a municipalização da Carris em Lisboa, antiga reivindicação do autarca Costa concretizada pelo primeiro-ministro Costa, mas que o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, tratou já de desvalorizar como possível foco de tensão entre parceiros. Os outros temas são questões que ocupam um menor espaço mediático e que escapam aos acordos assinados entre socialistas e os outros partidos da esquerda.

A oposição é bem mais moderada no uso da apreciação parlamentar: o CDS chamou por três vezes a plenário um decreto-lei, o PSD duas. E com temas coincidentes: a alteração ao código do IMI, que aumentou ou diminuiu consoante a exposição solar ou a qualidade ambiental da habitação, por exemplo, a que se juntou o BE. Estas três apreciações parlamentares acabaram por levar à alteração do decreto-lei do Ministério das Finanças, mas o PS acompanhou a iniciativa e na votação final só o PSD se absteve nas alterações consensualizadas. Outras duas iniciativas dos sociais-democratas e centristas caducaram.