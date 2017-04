Pub

PCP afirma que regime fundacional deixa as universidades sujeitas "à exploração económica e ao lucro privado"

O PCP e o BE avançam na sexta-feira com iniciativas no parlamento para anular o regime de fundação de direito privado atualmente permitido às universidades, defendendo um estatuto exclusivamente público para todas as instituições financiadas pelo Estado.

"O regime fundacional é inseparável do rumo de desresponsabilização do Estado relativamente ao ensino superior", afirma o PCP no projeto de lei que leva a plenário.

Para o partido, o regime fundacional "dá corpo à intenção de privatização das instituições públicas", deixando-as sujeitas "à exploração económica e ao lucro privado".

Assim, os comunistas pretendem que sejam considerados nulos "todos os processos de fundação ou consórcio" que se encontrem a decorrer em instituições do ensino público.

Propõem ainda que o governo regule o processo necessário para "a passagem de todas as instituições de ensino superior públicas em regime de direito privado fundacional para o regime de direito público".

Devem depois as instituições voltar a adaptar os estatutos à lei em vigor.

"Propomos a eliminação do regime fundacional, antes de mais, porque entendemos que promove a desagregação das instituições de ensino superior públicas", escrevem os deputados do PCP na argumentação que acompanha o diploma.

O BE defende também, em projeto-lei, a eliminação do regime fundacional e a adoção de um enquadramento semelhante para todas as instituições.

Avança ainda com uma proposta para a criação de um senado, órgão que passaria a ser obrigatório e que está também contemplado no diploma do PCP.

"Propõe-se a recuperação do princípio da paridade entre estudantes e professores na composição dos órgãos, bem como a reposição da participação do pessoal não docente, que passa a integrar obrigatoriamente os conselhos gerais", lê-se no documento do BE.

O partido defende igualmente a paridade de género nestes órgãos, a começar pelas listas candidatas, nos termos definidos na lei, ou seja, 33,3% de cada um dos géneros.

"Num contexto em que, desde 1986, a maioria das pessoas que frequentam o ensino superior são mulheres, torna-se imperioso a ativação de políticas afirmativas que contrariem a desigualdade também neste ponto", refere-se no documento.

Por fim, estabelece-se a extinção do regime fundacional e a transição para o regime geral, em prazo a definir pela tutela.

O Bloco propõe que estas normas entrem em vigor com a aprovação do Orçamento do Estado subsequente ao da sua publicação.

As universidades de Aveiro, do Porto e o ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa foram as primeiras instituições a adotar o estatuto jurídico de fundação de direito privado, por entenderem que lhes conferia maior autonomia.

O processo esteve parado nos últimos anos. Mais recentemente, conseguiram este estatuto as Universidades do Minho e Nova de Lisboa.

Na Universidade de Coimbra, o processo está neste momento a gerar controvérsia.

As universidades fundação passaram a ser permitidas com a aprovação do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior há cerca de 10 anos.