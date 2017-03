Pub

Os partidos temem que as zonas venham a ser "municipalizadas"

Os partidos à esquerda que apoiam o Governo no Parlamento, PCP e Bloco de Esquerda, criticaram esta quinta-feira o novo modelo de gestão das áreas protegidas, que temem venham a ser "municipalizadas".

Num debate de urgência agendado pelo Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), o ministro do ambiente, João Matos Fernandes, disse várias vezes que o novo modelo não implica uma "municipalização" e que é errado dizer isso, ainda que sem convencer os partidos de esquerda. À direita, PSD e CDS-PP foram menos críticos em relação à proposta.

O ministro anunciou que até final do mês vai avançar um projeto-piloto para um novo modelo de gestão das áreas protegidas no Parque Natural do Tejo Internacional, podendo estender-se depois a outras áreas. Implica uma direção de três elementos, um presidente da Câmara, uma associação não-governamental e um membro do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O Governo não gosta que chamem municipalização mas "a verdade é que quer pôr os presidentes da Câmara a liderar a direção das áreas protegidas e a dotá-los de poder para decidir tudo o que tenha a ver com questões económicas nessas áreas classificadas", disse a deputada de "Os Verdes" Heloísa Apolónia, salientando que quer ver o debate sobre a matéria feito na Assembleia da República.

Que não, disse o ministro. Que o objetivo é reforçar as áreas protegidas, que o ICNF não pode assegurar todas as atividades dessas áreas, que não serão mudadas regras mas apenas se vai desenvolver um projeto-piloto que envolve várias pessoas na gestão de um parque, e que começar "por envolver quem está no terreno é um ganho".

É esta "natureza municipalizadora" que preocupa o Bloco de Esquerda, nas palavras do deputado Jorge Costa. É que, disse no plenário, são os autarcas quem tem mais interesses para essas áreas protegidas.

O PCP, através da deputada Ana Virgínia, contrapôs que a proximidade das autarquias é "uma falácia", e que as autarquias a liderar o processo é uma desresponsabilização do Governo.

Dizem os partidos de esquerda que os autarcas são, naturalmente, parte interessada, têm fundamentalmente um interesse local, e por isso não terão a isenção desejada na gestão dos parques.

O ministro respondeu que não está "nada preocupado" com o papel que as autarquias possam vir a desempenhar.

Num debate que não suscitou muito entusiasmo, o PSD, pela voz do deputado Jorge Paulo Oliveira, valorizou o papel do poder local e criticou o que disse ser uma descentralização desordenada que o Governo está a fazer, onde cada ministro tem a sua agenda.

Heloísa Apolónia, que suscitou o debate e que o encerrou, insistiu em que a questão fosse debatida no Parlamento, sem que seja o Governo a impor um modelo, e questionou ainda a falta de pessoas do ICNF para as áreas protegidas.

No mês passado o ministro já tinha dito numa comissão parlamentar que o Estado não se demite das suas funções na gestão das áreas protegidas, explicando que vai envolver as autarquias mas a atividade licenciadora fica no ICNF.

Na altura Heloísa Apolónia já tinha dito o novo modelo pode levar as áreas protegidas a serem "geridas em função do interesse local e não do interesse nacional de proteção da biodiversidade".