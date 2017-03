Pub

Jerónimo de Sousa defendeu uma "lei-quadro, que defina com rigor as condições para a transferência de competências para as autarquias"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje em Peniche uma descentralização para as autarquias diferente da do Governo PS, na apresentação do cabeça-de-lista à câmara municipal, Rogério Cação.

Para Jerónimo de Sousa, a descentralização do PS "vezes sem conta anunciada, mas tão pouco consagrada, tem servido de pretexto para adiar e inviabilizar a efetiva descentralização que se impunha realizar no país".

Em alternativa, o líder comunista quer uma descentralização que "envolva não apenas o poder de executar e pagar, mas também o poder de decidir", sublinhando que "competências sem meios são novos encargos inaceitáveis".

Nesse sentido, Jerónimo de Sousa defendeu uma "lei-quadro, que defina com rigor as condições para a transferência de competências para as autarquias, um regime de financiamento baseado numa nova lei das finanças locais, que recupere os níveis de financiamento negados por sucessivos cortes e a criação de regiões administrativas" já em 2019.

O secretário-geral do PCP falava durante a apresentação dos cabeças-de-lista da CDU à câmara municipal, Rogério Cação, e à assembleia municipal, António José Correia, que é o atual presidente do município e que não pode recandidatar-se por ter atingido o limite de mandatos autárquicos.

Com o lema "Trabalho, honestidade e competência", Rogério Cação parte à conquista do município e quer iniciar "um novo ciclo da CDU assente no que de bom que foi feito, como a promoção da 'Capital da Onda', mas também marcado pela diferença".

O cabeça-de-lista defendeu projetos para tornar Peniche num "concelho mais inclusivo e promotor de igualdade de oportunidades".

Natural e residente em Peniche, com 61 anos, Rogério Cação, licenciado em Supervisão Pedagógica e Gestão da Formação e mestre em Antropologia, é professor do ensino especial em situação de aposentação desde 2013.

Em termos políticos, é independente, mas há largos anos concorre pelas listas da CDU, tendo sido vereador entre 1986 e 1990, presidente da assembleia municipal entre 2005 e 2012, cargo ao qual concorreu como cabeça-de-lista em 2013.

No plano associativo, é presidente da CONFECCOP- Confederação das Cooperativas Portuguesas e vice-presidente da FENANCERCI. Em Peniche, preside à Associação de Desenvolvimento de Peniche, à Cerci Peniche e à Acompanha.

Rogério Cação é o terceiro candidato a surgir no concelho, depois de Filipe de Matos Sales (PSD) e da independente Márcia Henriques.

Nas eleições autárquicas de 2013, a CDU elegeu três elementos para a Câmara, o PS dois e o PSD outros dois.