Pub

PCP considera que os EUA estão a desprezar a legalidade internacional e a soberania dos Estados com provocações e intervenções militares

O PCP condenou hoje a "política agressiva do imperialismo" dos EUA e aliados, e acusa a administração Trump de "irresponsabilidade aventureira", considerando estar-se "perante a iminência de conflitos regionais devastadores e mesmo de um conflito de proporções mundiais".

Em comunicado de imprensa, o PCP considera que os EUA, acompanhados pela NATO e "a cumplicidade das grandes potências" da União Europeia, estão a desprezar a legalidade internacional e a soberania dos Estados com provocações e intervenções militares, como o bombardeamento com mísseis na Síria, a experiência com a "super-bomba" no Afeganistão e a escalada do confronto com a República Popular Democrática da Coreia.

Estas iniciativas traduzem "uma política que incidindo particularmente no Médio Oriente, Leste da Europa e região da Ásia-Pacífico se manifesta em geral no plano mundial, incluindo em África e na América Latina, onde a Venezuela é neste momento vítima da ação desestabilizadora e subversiva do imperialismo".

Nesse sentido, o PCP considera que o Estado português "deve fazer ouvir a sua voz" na ONU e noutras instâncias internacionais "contra esta perigosa deriva belicista" pelo respeito da Carta das Nações Unidas.