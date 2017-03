Pub

O presidente da Câmara de Oeiras, Paulo Vistas, afirmou esta quinta-feira que se vai recandidatar pelo mesmo movimento independente, o IOMAF, mas retirando o nome de Isaltino Morais da designação, uma mudança considerada "incompreensível" pelo seu antecessor.

Paulo Vistas disse à agência Lusa que vai apresentar no Lagoas Park, às 17:00 de segunda-feira, a sua candidatura como presidente da Câmara de Oeiras pelo movimento Independentes Oeiras Mais à Frente (IOMAF).

Embora a definição seja diferente, a sigla é a mesma do movimento independente Isaltino Oeiras Mais à Frente, criado pelo ex-presidente da autarquia Isaltino Morais. Foi, inclusive, através deste movimento que Paulo Vistas (que foi vice-presidente no executivo de Isaltino Morais) venceu as últimas eleições, em 2013.

"O 'i' é de independente e não de Isaltino, porque foi ele que quis sair do projeto, que, contudo, vai continuar", afirmou Paulo Vistas.

O atual presidente da Câmara de Oeiras considerou ainda que "a sigla não é importante" e recusou qualquer tentativa de enganar as pessoas.

"Acho que não vai gerar confusão nenhuma. Não fazia sentido mudar a sigla, porque o projeto não é diferente", acrescentou.

Confrontando pela Lusa, Isaltino Morais considerou a situação "incompreensível e absurda".

"É uma tentativa de confundir as pessoas. Não tenho mais nada a dizer além disto: é incompreensível e absurdo", afirmou.

Isaltino Morais disse ainda que o projeto de Paulo Vistas "não pode ser o mesmo" do projeto do IOMAF criado por si, até porque "os protagonistas são diferentes".

O ex-autarca confirmou também que ainda não tomou uma decisão sobre voltar a candidatar-se à presidência da Câmara de Oeiras, aguardando que a lista de candidatos esteja encerrada.

"O PSD ainda não comunicou quem será o seu candidato e, portanto, só depois disso é que irei pronunciar-me", concluiu.

Isaltino Morais foi presidente da Câmara de Oeiras durante mais de duas décadas. Em 2013, deixou a liderança da autarquia para cumprir uma pena de prisão, tendo sido substituído pelo seu vice-presidente, Paulo Vistas.