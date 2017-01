O presidente da CAP, João Machado (C) fala à imprensa acompanhado do presidente da Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros (D), o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes e o Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva (E), após a audiência às Confederações Patronais pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa

Pub

Confederações patronais estiveram ontem em Belém. E saíram a insistir na descida da taxa social única

As confederações patronais querem ver cumprido o acordo assinado em sede de concertação social e, ontem, foram dizer isso mesmo a Marcelo Rebelo de Sousa. "Defendemos junto do senhor Presidente da República o cumprimento integral do acordo tal como ele está assinado e é para isso que estamos empenhados desde que o assinámos. Para nós não há "plano B", o "plano A" é o cumprimento do acordo tal como ele está assinado", afirmou João Machado, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), que falou em nome das quatro confederações patronais após a audiência em Belém (além da CAP, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, a Confederação Empresarial de Portugal e a Confederação do Turismo Português) .

Os patrões mantém, assim, a pressão sobre os partidos, que na próxima quarta-feira vão votar a revogação do decreto que institui a descida da Taxa Social Única (TSU) em 1,25 pontos percentuais para as empresas que tenham trabalhadores a ganhar o salário mínimo nacional (SMN), e que deveria entrar em vigor a 1 de fevereiro próximo. O que não deverá acontecer, dado que na próxima quarta-feira a Assembleia da República vai votar propostas do PCP e BE para a cessação de vigência da medida. A descida da TSU, que deveria prolongar-se pelo período de um ano, foi negociada como contrapartida ao aumento do SMN para os 557 euros, medida que já está em vigor. Ontem, João Machado mostrou-se convicto que o parlamento "terá o discernimento de perceber a importância de um acordo de concertação social em Portugal", possibilitando que o acordo seja cumprido "da maneira como foi assinado".

Mas este é um cenário cada vez mais distante. O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, sublinhou ontem na SIC Notícias que "não há dúvida nenhuma" que os sociais-democratas vão votar a revogação do decreto do governo que o PCP chamou para apreciação parlamentar. E Bloco de Esquerda e PCP vieram confirmar, agora pela voz dos líderes, que não só não aceitam a descida da TSU, como essa oposição se estende a qualquer alternativa que constitua uma compensação aos patrões pela subida do salário mínimo nacional. "Não consideramos que haja necessidade de alternativas. O quadro do aumento do salário mínimo nacional foi verificado, não tinha que arrastar qualquer bónus ou qualquer compensação para as empresas, para o patronato", afirmou o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa.

Também Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, rejeitou "mecanismos de compensação do salário mínimo que o que fazem é promover baixos salários". Os bloquistas admitem medidas de apoio às empresas, mas com uma "arquitetura" totalmente diferente da que foi acertada na concertação social. "Baixar custos de energia? Com certeza. Resolver problemas no acesso a financiamento? Precisamos disso. Diminuir os juros que as empresas pagam? Com certeza. Resolver problemas como o pagamento especial por conta, que é alto demais para as pequenas empresas? Aqui estamos para isso. Descapitalizar a Segurança Social? Isso não pode ser", sublinhou a líder bloquista, que falava após uma reunião com a CGTP.