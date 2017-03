Pub

Líder do PSD aponta que "hoje há menos investimento público do quando o governo a que eu presidia era criticado pelos socialistas e pelos comunistas e pelos bloquistas"

O presidente do PSD considera que a estabilidade que sustenta o Governo tem resultados que "não são os mais satisfatórios" e que "as situações políticas estáveis podem mostrar o que valem e governar sem o imediatismo de ter de agradar".

À margem de uma visita à 71.ª edição da Feira Agropecuária Anual da Trofa, distrito do Porto, Pedro Passos Coelho escusou-se a comentar as palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que em declarações ao Expresso considerou que a solução de Governo está "de pedra e cal, é cimento armado", para referir que "a estabilidade é um valor importante, mas instrumental".

"É importante na medida em que nós preferimos situações políticas estáveis, porque nessas situações os governos podem mostrar o que valem e governar sem a pressão do dia-a-dia, sem o imediatismo de ter de agradar", disse Pedro Passos Coelho.

"Interessa-nos saber para que essa estabilidade é usada e, infelizmente, temos tido, em consequência dessa estabilidade que nos tem governado, resultados que não são os mais satisfatórios", acrescentou.

O líder do PSD apontou que dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que a economia portuguesa cresceu menos em 2016 do que em 2015 e recordou que alertou para isso durante todo o ano, mas acusaram-no de ser "pessimista".

"Julgo que hoje se percebe que eu tinha alguma razão. Estamos a crescer menos do que já crescemos no passado, em 2015, e a qualidade do crescimento que observamos deteriorou-se. Portugal cresceu 1,4%, mas não teve investimento. O investimento caiu relativamente ao ano passado e quando isso acontece nós sabemos uma coisa, que podemos logo antecipar porque não se trata de uma adivinhação, que se hoje investimos menos, vamos colher menos amanhã", disse Passos Coelho.

O líder do PSD apontou que "haverá com o tempo menos emprego a ser gerado e menos rendimento a ser gerado, porque não houve investimento", lamentando ter sido criticado no passado pelas forças políticas que agora suportam a maioria de governo.

"Não houve investimento público, o que é significativo sobretudo quando tratamos de forças políticas que faziam a crítica ao anterior governo por falta de investimento público. Pois bem, hoje há menos investimento público do quando o governo a que eu presidia era criticado pelos socialistas e pelos comunistas e pelos bloquistas. Há muito menos investimento público e, infelizmente, o investimento privado caiu relativamente ao ano de 2015. E eu espero que em 2017 isso se possa alterar e desejo sinceramente que isso se altere, porque isso seria bom para todos os portugueses", concluiu.