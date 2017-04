Pub

Pedro Passos Coelho criticou o Presidente da República por este não ter defendido o Conselho de Finanças Públicas de ataques do Governo.

Entrevistado esta noite na SIC, o líder do PSD procurou revelar-se neutro em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, não lhe criticando o apoio ao Governo.

Porém, fez questão de deixar aquilo que considerou "uma observação". "Teria gostado de ver o Presidente da República defender a independência do Conselho de Finanças Públicas", salientando também a necessidade de defender a própria presidente deste organismo, a economista Teodora Cardoso.

O CFP e a sua presidente foram, segundo Passos, "fortemente atacados" pela esquerda e "pelo próprio Governo" mas era no seu entender importante que o Presidente da República tivesse aí saído em defesa daquele organismo "porque nós precisamos de instituições independentes e fortes".

Os ataques do Governo ao CFP deram-se quando foi atribuído à sua presidente o argumento de que o défice de 2016 foi "um milagre".

Na entrevista, Passos Coelho garantiu também que não se demitirá de líder do PSD mesmo que o partido tenha um mau resultado autárquico. "Nunca me demitirei de presidente do PSD por causa de um resultado autárquico", afirmou, salientanto também que as autárquicas "têm significado local e não nacional". Segundo reafirmou, o objetivo do PSD nas autárquicas é vencer tendo "mais mandatos" - uma fórmula que não implica necessariamente ter mais presidentes de câmara ou de freguesia (o critério que define a que partido se atribuem as presidências da ANMP e da Anafre).

Quanto às próximas legislativas, o presidente do PSD escusou-se a dizer se prefere ou não repetir, como em 2015, uma coligação pré-eleitoral com o CDS. Deixou a porta aberta para que isso aconteça afirmando que "o CDS é um partido importante para construir uma alternativa de Governo". Contudo, recusou-se a fazer "futurologia" e salientou que as duas forças tanto venceram quando avançaram separadas (em 2011, somando os votos dos dois partidos maioria absoluta) como quando avançaram juntas (em 2015, sem maioria absoluta). "Depende das circunstâncias", a avaliação "far-se-á no tempo próprio".

Quanto aos resultados da política económica do atual Governo, Passos Coelho reafirmou que eles se devem a uma "mudança de estratégia do Governo" que passou, nomeadamente, pela adoção de "medidas extraordinárias", sem as quais, nas suas contas, o défice de 2011 não teria sido de 2,1% do PIB mas sim de 3,2%. "Estamos a gerir a conjuntura em vez de fazer reformas estruturais", avisou, enquanto salientava que o crescimento em 2016 (1,4% do PIB) entrou em "desaceleração" face aos números do seu último ano de governação (1,6% do PIB em 2015).

No seu entender, a situação económica ainda é de "stress". Contudo, recusou especular sobre a possibilidade, questionada pelos jornalistas, de um segundo resgate: "Não faço afirmações que possam causar alarme."

Passos contestou ainda a ideia de que o seu Governo foi passivo em relação à banca, assumindo por exemplo o mérito de os bancos terem limpado das suas contas, entre 2011 e 2015, vinte mil milhões em imparidades. "A situação dos bancos não se compara com a de 2011", enfatizou. Repetindo: "Os problemas que deixei não são comparáveis com os que herdei."