Num dos territórios mais laranja do país, o líder do PSD aproveitou o jantar comemorativo para atacar o governo e as políticas que está a seguir

O jantar prometia ser de festa - era o 43º aniversário do PSD - mas Pedro Passos Coelho aproveitou a plateia de centenas de pessoas no Expocentro, esta noite em Pombal, para traçar o quadro do que considera "um país adiado". O líder nacional do partido sublinhou mais do que uma vez que "nunca tivemos tantos trabalhadores a ganhar o salário mínimo nacional", aludindo a políticas "que convidam as empresas a contratar por valores baixos". "É por isso que este governo tem o país adiado", considerou Passos Coelho, num discurso de meia hora que usou sobretudo para atacar o governo e os partidos de esquerda. "Não damos para este peditório do unanimismo, que está tudo bem, porque não está. O PS está a ver se ganha as eleições autárquicas, e é por isso que chega a ser indignidade tratar questões como a dos precários. Fazem disso um leilão para ganhar as eleições". Mais adiante, o líder social democrata haveria de recuperar outros temas nacionais, para mostrar que o PSD "não se afasta da sua linha essencial de levar os portugueses a sério". Foi quando aproveitou um momento de maior silêncio na sala para questionar os presentes: "Lembram-se dos lesados do BES? Não há maneira da solução que engendraram começar a funcionar. Os precários deverão conhecer uma lei na AR em 2018, presume-se que haja novidades antes das legislativas de 2019. Onde está a seriedade na maneira de governar? Por isso não nos demitimos de dizer que o rei vai nu. Podíamos estar muito melhor do que estamos hoje".

O encontro desta noite serviu também para Passos Coelho recordar Sá Carneiro. Tinha 10 anos quando o partido foi criado, por isso "não tenho nenhuma história para contar desse tempo. Mas convivi ainda muito com os deputados constituintes que o PSD teve", disse, recordando uma época em que "vivia-se muito em Portugal a moda de que só era progressista quem fosse de um partido de esquerda. E daí o grande susto que apanharam quando Sá Carneiro ganhou pela primeira vez as eleições, em 79, e mostrou que o país podia ter um futuro bem diferente daquele que estava a ser conseguido, ainda nas fraldas da revolução". Volvidos 43 anos, Passos lidera o partido "que nasceu da sociedade civil, das pessoas, das profundezas de Portugal. É isso que ainda hoje representamos: um partido libertador da sociedade civil".

O deputado que quer ser presidente de junta

No coração do distrito de Leiria, Passos Coelho aproveitou a ocasião para cumprimentar no palco cada um dos 16 candidatos às Câmaras do distrito, onde o PSD detém nove. O pavilhão de Pombal é um dos ninhos de vitória do PSD, mas é naquele concelho que o partido lida, nestas autárquicas, com uma das suas fraturas: Narciso Mota, o ex-presidente de Câmara, vai candidatar-se como independente, em rutura com o atual presidente, Diogo Mateus, que lhe sucedeu o cargo ao fim de 20 anos. Narciso - que era considerado um dos "dinossauros" do PSD - desfiliou-se do partido depois de ter sido preterido na corrida autárquica. Foi ele quem recuperou a câmara para os social-democratas, em 1993. No jantar marcou presença outro dos autarcas da velha guarda: Fernando Costa. O ex-presidente da Câmara de Caldas da Rainha (afastado pela limitação de mandatos) vai agora tentar recuperar para o partido a câmara da sede do distrito, defrontando o socialista Raul Castro. Costa dividia a mesa do jantar com Feliciano Barreiras Duarte, outro preterido destas eleições, que chegou a ser dado como certo na corrida à Câmara de Leiria. Mas sobre essas feridas abertas no distrito, nem uma palavra. A noite ficou também marcada logo ao início pela intervenção do deputado Pedro Pimpão, que lidera a concelhia do PSD em Pombal, ao anunciar a sua candidatura à Junta de Freguesia de Pombal. "Todos temos que estar disponíveis para este combate. É o momento para todos estarmos unidos. Não basta dizer que queremos ganhar as eleições, que queremos recuperar a liderança da ANMP ou da Anafre. É preciso fazer por isso". Desta vez não houve manifestações da JSD em palco - como era hábito - mas um cartaz de Leiria deixava o recado ao líder: "Pedro, Leiria está contigo. Também não desistimos do nosso país".

