Pertença a organizações é residual. Sejam associações de pais, moradores, consumidores ou de solidariedade social

Que interesse têm os lisboetas por assuntos políticos? Resposta, sem qualquer margem para dúvidas - nenhum. Esta é a opção escolhida por 46,2% dos inquiridos no inquérito do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Entre os 2502 residentes que responderam ao questionário, 21,7% dizem ter pouco interesse. Uma percentagem um pouco inferior - 21,7% - diz ter "algum". Só 4,9% se afirmam muito interessados em assuntos políticos.

Reflexo desse desinteresse, 40,8% deixou sem resposta a questão sobre o seu posicionamento político. Entre os que responderam é visível um maior alinhamento ao centro-esquerda. Numa escala de dez posições entre a esquerda (1) e a direita (10), a maioria (18,1%) opta pelo 5, precisamente a meio. Uma percentagem de 24,9% posicionam-se à esquerda, enquanto 17, 1% dos inquiridos se situam à direita no espetro político. Num e noutro caso são as posições mais próximas do centro que obtêm maior representatividade. A posição correspondente ao centro-esquerda obtém 10,4% das escolhas. A correspondente ao centro-direita, tem 5,7%. A participação em reuniões ou audições da junta de freguesia ou da câmara é muito escassa - 91,9% nunca participou, ao nível da freguesia, um número que sobe para os 95,1% no plano da cidade.

Entre 14 formas de "participação política e social" elencadas no questionário feito aos munícipes, a resposta esmagadora é "nunca participou". A exceção vai para o item "prestar apoio aos vizinhos", em que uma percentagem significativa - 36,3% - dos inquiridos dizem fazê-lo ocasionalmente e 20,2% afirma fazê-lo com frequência. Mas mesmo neste capítulo a resposta maioritária (43%) é "nunca". Votar num orçamento participativo, recolher fundos para causas públicas, participar em manifestações de rua, envolver-se numa campanha política ou fazer greve, entre outros, são atividades que recolhem valores na ordem dos 90% com a resposta "nunca". A pertença a organizações é igualmente muito escassa. Apenas as associações culturais ou coletividades recreativas e os clubes desportivos alcançam uma percentagem de participação na ordem dos 10%. Associações de pais, moradores, consumidores ou de solidariedade social recolhem mais de 90% de respostas "nunca pertenci".