Vão ser projetadas imagens do antigo chefe de Estado nas telas gigantes da sala de sessões da Assembleia da República

A sessão parlamentar de quarta-feira de homenagem a Mário Soares vai começar pelas 15:00, com a leitura de um voto de pesar, consensualizado entre os partidos, pelo presidente da Assembleia da República, o também socialista Ferro Rodrigues.

Segundo os serviços do parlamento, a intervenção seguinte da reunião dedicada ao fundador do PS e antigo Presidente da República, que morreu no sábado, vai estar a cargo do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em representação do Governo, uma vez que o primeiro-ministro, António Costa, continua em viagem à Índia.

Todos os grupos parlamentares dos partidos políticos e o deputado único do PAN vão igualmente usar da palavra, conforme decisão da conferência de líderes extraordinária de 07 de janeiro, data da morte de Soares.

André Silva (PAN) será o primeiro a dirigir-se ao hemiciclo, seguido por "Os Verdes", PCP, CDS-PP, BE, PSD e, finalmente, o PS, prevendo-se um limite indicativo de seis minutos para cada alocução.

Durante o evento, vão ser projetadas imagens do antigo chefe de Estado nas telas gigantes da sala de sessões da Assembleia da República.

O também ex-primeiro-ministro em três ocasiões morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, e o Governo decretou três dias de luto nacional, até quarta-feira, inclusive.

O corpo do antigo Presidente da República esteve em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos entre as 13:10 de segunda-feira e as 11:00 de hoje, depois de ter sido saudado por milhares de pessoas à passagem do cortejo fúnebre pelas principais ruas da capital com escolta a cavalo da GNR.

As cerimónias fúnebres prosseguem hoje com um cortejo em direção ao parlamento, Fundação Mário Soares e sede nacional antes de rumar ao cemitério dos Prazeres, onde a urna deverá chegar pelas 15:30.

Antes, houve uma sessão solene de homenagem nos Jerónimos, com discursos da família, do Presidente da República, do presidente da Assembleia da República e do primeiro-ministro, este através de um vídeo gravado.

Nascido a 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi o primeiro secretário-geral do PS.

Após a revolução do 25 de Abril de 1974, regressou do exílio em França e foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, tendo pedido a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e assinado o respetivo tratado, em 1985, precisamente no mesmo edifício manuelino em que foi velado desde segunda-feira.

Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.