Diploma do Governo deverá ser chumbado com votos do PSD, BE, PCP e Verdes

É um voto previsível: a redução da taxa social única (TSU) para os empregadores será chumbada esta quarta-feira à tarde, no Parlamento, nas apreciações parlamentares, do Bloco de Esquerda e do PCP. A revogação deste diploma do Governo socialista será viabilizada com o voto a favor das bancadas do PSD, BE, PCP e "Os Verdes". O PAN vai abster-se, como o CDS-PP.

