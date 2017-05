Pub

Nas fiscalizações fronteiriças foram efetuadas 20 detenções, uma por crime de burla, 14 por posse de arma proibida e uma por falsificação da notação técnica

A Operação Fátima 2017, que serviu para acompanhar a visita do papa Francisco a Portugal, na sexta-feira e no sábado, decorreu com toda a normalidade e tranquilidade, disse hoje o Governo.

Uma nota de imprensa do gabinete da secretária geral do Sistema de Segurança Interna sintetiza que "no momento em que termina a visita de Sua Santidade o Papa Francisco a Portugal", o gabinete, "em nome de todas as forças e serviços de segurança envolvidos na Operação Fátima 2017, reitera que tudo decorreu plenamente como previsto, com total normalidade e tranquilidade".

A nota acrescenta que, das 00:00 de sexta-feira até às 24:00 do mesmo dia, no domínio da proteção e socorro, foram assistidos 927 peregrinos, acionadas 88 emergências pré-hospitalares e promovidos 18 transportes para os hospitais.

O comunicado acrescenta que no "âmbito da reposição do controlo documental de pessoas nas fronteiras (terrestre, marítima e aérea), foram controladas 66.372 pessoas, com 23 recusas de entrada, por questões documentais.

Foram realizadas 62.953 fiscalizações: 39.929 a pessoas, 23.001 a viaturas, 18 a embarcações e cinco a comboios.

A informação acrescenta que foram efetuadas 20 detenções, destacando-se uma por crime de burla, 14 por posse de arma proibida e uma por falsificação da notação técnica.

Ainda nota para a apreensão de três viaturas, 16 armas brancas, 40 munições e 1.650 euros.

O papa Francisco terminou hoje uma visita de dois dias a Portugal, tendo celebrado o Centenário das Aparições e canonizado dois dos pastorinhos de Fátima.