Paulo Portas, em 2003, e Cavaco Silva, em 2013, invocaram Nossa Senhora de Fátima

O nome de Nossa Senhora de Fátima foi invocado por políticos portugueses por duas vezes nos últimos 14 anos numa assumida manifestação de fé católica, pouco usual na vida política nacional.

Não é inédito mas é raro e quando aconteceu foi amplamente noticiado: primeiro Paulo Portas, em 2003 e, mais recentemente Cavaco Silva, em 2013, aludiram à sua fé católica e à devoção a Nossa Senhora de Fátima a propósito de temas da esfera terrena.

Em novembro de 2002, um acidente em mar alto com o petroleiro Prestige provocou o derramamento de toneladas de combustível pesado nas costas da Galiza, Astúrias, Cantábria e norte de França, mas não atingiu Portugal.

"Eu acho que Portugal, na crise do Prestige, foi ajudado por decisões firmes (que não permitiram a aproximação da fonte do problema...) e foi muito ajudado por aquilo que, que sou crente, acho que foi uma intervenção de Nossa Senhora", afirmou o então ministro de Estado e da Defesa Nacional, Paulo Portas, numa entrevista à revista Visão, publicada a 23 de fevereiro de 2003.

Dez anos depois, foi Aníbal Cavaco Silva, então Presidente da República, a atribuir a Nossa Senhora de Fátima a "inspiração" para o final da sétima avaliação do programa de ajustamento económico e financeiro.

"Foi tomada uma decisão muito importante para o nosso futuro, que foi colocar atrás das costas, finalmente, a sétima avaliação - não se fala noutra coisa há quase um mês - e penso que foi uma inspiração - como já a minha mulher disse várias vezes - da Nossa Senhora de Fátima, do 13 de maio", disse Cavaco Silva, no final da entrega dos Prémios BIAL 2012, no Porto.

A declaração do chefe do Estado suscitou duras críticas em artigos de opinião em blogues e comentários negativos nas redes sociais. O antigo ministro Medeiros Ferreira, que morreu em março de 2014, escreveu que a afirmação era "uma coisa destituída de tino, mesmo numa zona euro a precisar de milagres".

O constitucionalista e ex-eurodeputado do PS Vital Moreira lembrou que a República é laica e considerou que Cavaco Silva "não mede as palavras nem observa um módico de prudência nos juízos".

Perante as críticas, o então Presidente da República voltaria ao assunto para explicar as suas razões: "Quando, no dia 13 de maio, surgiu a notícia de que finalmente a 7.ª avaliação tinha sido mandada para trás da costas e que estava aberto o caminho para a extensão das maturidades, a minha mulher disse-me: ó meu caro - ela [Maria Cavaco Silva] trata-me de outra forma - isto é com certeza influência de Nossa Senhora de Fátima, porque hoje é dia 13. Foi essa a razão", disse.

O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, católico, também foi criticado por Vital Moreira pela forma como dirigiu o convite ao papa Francisco para visitar Portugal, quando esteve no Vaticano, a 17 de março do ano passado.

Marcelo Rebelo de Sousa disse aos jornalistas que entregou um "convite formal do Estado português para a visita em 2017 a Portugal por ocasião do centenário das aparições de Fátima".

No seu blogue "Causa Nossa", Vital Moreira contestou que Marcelo Rebelo de Sousa se associe, na qualidade de chefe do Estado, "a celebrações religiosas, por mais importantes que sejam".

A pouco mais de um mês da visita do papa Francisco a Fátima, entre 12 e 13 de maio, e a propósito do défice orçamental de 2016, Fátima e os "milagres" entraram no debate político, quando a presidente do Conselho de Finanças Públicas, Teodora Cardoso, disse, em entrevista à Renascença e ao Público, que "até certo ponto, houve um milagre".

Rejeitando a teoria, o Presidente da República respondeu que milagres só em Fátima: "Milagre este ano em Portugal só vamos celebrar um que é o de Fátima. Pelo menos os crentes, como eu. Tudo o resto não é milagre. Saiu do pelo e do trabalho dos portugueses desde 2011/2012".

Em maio do ano passado foi o pensador e ensaísta português Eduardo Lourenço a falar em "milagre" para explicar a decisão do PCP de viabilizar um governo minoritário do PS, na sequência das legislativas de 2015: "Que o adversário quase mítico do PS [o PCP] leve o PS para o poder, se isto não é um milagre de Fátima não sei o que é", afirmou, em entrevista ao Jornal de Negócios.

Do lado da Igreja, a visão é outra: a 13 de outubro do ano passado, o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, sustentou que "o poder político português continua a envergonhar-se de Fátima e isso é embaraçoso".

"Embaraçoso porque Fátima é um dos grandes destinos turísticos portugueses, é um dos grandes cartões-de-visita e a verdade é que o poder político continua a envergonhar-se de Fátima e a querer calar esse fenómeno que é inegável" no país, defendeu o responsável.