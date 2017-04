Pub

Procuradora-geral deu três meses, não com início em abril, mas sim "a contar da data da devolução e junção" ao processo da última das quatro cartas rogatórias pendentes

O processo "Operação Marquês" não tem uma data definida para o seu encerramento. A Procuradoria-geral da República (PGR) acaba de anunciar que Joana Marques Vidal deu "três meses" à investigação para fechar o caso. Mas, os tais três meses, como refere o comunicado, não começam a contar hoje, mas sim "a contar da data da devolução e junção ao inquérito da última" de quatro Cartas Rogatórias que foram expedidas para Angola e Suíça.

No mesmo comunicado, a PGR refere que a carta enviada ao estado angolano está já cumprida, aguardando-se apenas o seu envio para Portugal. Quanto à Suíça: "duas aguardam o decurso dos prazos de notificação e deverão ser devolvidas de seguida ", refere a PGR no comunicado.

"O terceiro pedido pendente junto das autoridades da Suíça, para obtenção de dados bancários, foi objeto de oposição por parte de um dos arguidos e decorre ainda prazo para eventual recurso para outra instância. Assim, neste momento, não é possível prever a data sua devolução", acrescenta a Procuradoria.

Joana Marques Vidal refere no comunicado que "dadas as contingências relativas aos pedidos de cooperação internacional, os magistrados que integram a equipa de investigação e o Diretor do DCIAP consideram que o encerramento do inquérito deverá acontecer, no máximo, em finais de julho, sem prejuízo de poder ser antecipado caso as cartas rogatórias sejam devolvidas em prazo que permita essa mesma antecipação"

Porém, e talvez para não se comprometer com um prazo concreto, só quando a última carta rogatória chegar é que começará a contar o prazo de três meses para a fase de inquérito encerrar. Isto mesmo é dito no comunicado da PGR: "Assim, a Procuradora-Geral da República decidiu prorrogar por 3 meses, contados da data da devolução e junção ao inquérito da última carta rogatória a ser devolvida, o prazo para encerramento do inquérito"