Ondas de 14 metros. Sete distritos em alerta vermelho

Alertas entram em vigor às 14:59 de quinta-feira. Muitas das zonas de acesso ao mar vão ser vedadas.

Os distritos de Leiria e Lisboa vão passar do aviso laranja para o vermelho (o mais grave) às 14:59 de quinta-feira, devido à previsão de "ondas de noroeste com sete a oito metros de altura significativa, podendo atingir 12 a 14 metros de altura máxima", segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho também será acionado entre as 14:59 e as 23:59 de quinta-feira, pelo mesmo motivo, nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra.

Às 20:00 de hoje, foi acionado o aviso vermelho nas ilhas do grupo central dos Açores (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) devido a ondas que poderão atingir os 16 metros de altura máxima.