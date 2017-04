Pub

A Rua do Bonfim, no Porto, foi cortada ao trânsito e cerca de 30 pessoas foram tiradas de casa

O objeto suspeito encontrado à entrada de um prédio na Rua do Bonfim, no Porto, que obrigou à evacuação de moradores de três edifícios, não continha qualquer material explosivo, adiantou hoje à Lusa fonte da PSP.

"Não há qualquer perigo. Era um objeto montado e improvisado a simular um engenho explosivo, mas sem qualquer componente explosivo", vincou a comissária Lúcia Teixeira, do comando da PSP do Porto.

As equipas de inativação de engenhos explosivos, acompanhadas por cães, analisaram o objeto através de Raio X e recolheram-no para investigação com o objetivo de encontrar o suspeito, explicou.

A PSP do Porto recebeu um alerta, através do 112, cerca das 22:30 de quarta-feira, sobre a existência de "um objeto suspeito que se encontrava na entrada de um prédio".

Como medida de segurança foram retiradas "entre 20 a 30 pessoas" de três prédios contíguos na Rua do Bonfim, onde foi cortada a circulação de trânsito automóvel e de pessoas, restabelecida cerca da 01:25, afirmou.

Os moradores aguardaram o desenvolvimento da operação na rua ou dentro dos carros, devido ao perímetro de segurança criado.

No local, a Lusa falou com um morador que, apesar de se mostrar tranquilo, referiu que era importante deterem o suspeito para saber quais as motivações.

"Queremos o saber do porquê desta brincadeira de mau gosto", salientou.