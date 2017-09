Pub

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa recordou hoje o bispo do Porto, António Francisco dos Santos, como alguém que viveu "sempre com muita sabedoria, sempre com muita proximidade de toda a gente, um enorme coração".

Manuel Clemente, também cardeal patriarca de Lisboa, prestou estas declarações à agência Ecclesia a propósito da morte do bispo do Porto, hoje aos 69 anos, vítima de ataque cardíaco.

Para Manuel Clemente, António Francisco dos Santos "foi um grande bispo da Igreja em Portugal, ultimamente da diocese do Porto, antes da diocese de Aveiro, mas também tinha trabalhado na diocese de Braga, como bispo auxiliar, e tantos anos, na sua diocese de Lamego".

"Ele foi, entre todos nós, em Portugal, entre todos nós que o conhecemos e que tanto ganhámos com a sua convivência e com a sua ação, uma belíssima imagem do que é Cristo bom pastor, que continua presente na Igreja e na sociedade em geral", disse à Ecclesia.

À Rádio Renascença, Manuel Clemente destacou o facto de António Francisco dos Santos ter servido a Igreja em Portugal e a própria sociedade portuguesa, com sabedoria, inteligência e bondade.

Manuel Clemente faz questão de deixar "uma grande saudação - fraterna, amiga, solidária - à diocese do Porto".

Nascido a 29 de agosto de 1948, António Francisco dos Santos, natural da freguesia de Tendais, concelho de Cinfães, Viseu, era bispo de Aveiro quando, em fevereiro de 2014, foi nomeado bispo do Porto pelo papa Francisco, sucedendo precisamente a Manuel Clemente.

António Francisco dos Santos foi nomeado bispo auxiliar de Braga em dezembro de 2004 e, dois anos depois, foi indicado para bispo de Aveiro.

Serviu a diocese de Aveiro durante mais de sete anos, nomeadamente durante as celebrações do 75.º aniversário de restauração.

A sua ordenação episcopal ocorreu em março de 2005, na Sé de Lamego.

Foi ordenado padre em dezembro de 1972.