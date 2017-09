Pub

O autarca, Rui Moreira destaca a "dimensão humana, religiosa e filosófica" do bispo do Porto, considerando que "era um filósofo e um homem da tolerância"

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, decretou esta segunda-feira três dias de luto pela morte do bispo do Porto, António Francisco dos Santos, destacando-o como "um homem da tolerância".

Em comunicado, o gabinete de comunicação da autarquia revela que o presidente da Câmara decretou três dias de luto, a partir desta segunda-feira, devido à morte do bispo do Porto, vítima de ataque cardíaco.

Rui Moreira descreve António Francisco dos Santos como "uma pessoa jovem e jovial, que tinha com as pessoas uma relação de enorme afetividade" e "estava a desenvolver um trabalho extraordinário junto dos mais necessitados".

"A notícia da morte do bispo do Porto é uma enorme tristeza e uma perda terrível para toda a cidade e toda a enorme Diocese. A cidade merecia ter um Bispo como o senhor D. António Francisco. Ele esteve cá muito pouco tempo, mas deixa uma obra notável", observa o autarca, citado no comunicado do gabinete de comunicação.

"Vai-nos fazer muita falta, para nós que olhamos para a cidade com tanta atenção e valorizamos tanto o papel da Igreja Católica. Temos a certeza de que a Igreja Católica continuará a ter este grande empenho pela solidariedade na cidade, mas é uma enorme perda", refere o autarca.

O bispo do Porto, António Francisco dos Santos, morreu pelas 09:30 desta segunda-feira, aos 69 anos, vítima de ataque cardíaco, disse à Lusa fonte oficial da Diocese.

Por volta das 11:30, a Diocese do Porto continuava sem ter pormenores quanto às cerimónias fúnebres de António Francisco dos Santos, que em 2014 sucedeu a Manuel Clemente, desde 2013 cardeal-patriarca de Lisboa.