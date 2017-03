Pub

Almoço com Nuno Mathias

Encontrei-me com Nuno Mathias na esquina da Presidio Avenue com a Washington Street. É uma zona tranquila de São Francisco, poiso de embaixadas e outros consulados, com casas baixas e algum comércio local. O prédio do Consulado Geral de Portugal na Califórnia faz esquina e não destoa da traça do resto da rua. Dois pisos, janelas brancas e fachadas cinzentas. À porta, dois mastros de bandeira, a portuguesa e a da União Europeia.

Estamos no topo de uma colina, um cenário típico de São Francisco, e não muito longe podemos ver aquelas ruas inclinadas que serviram de palco a algumas das mais emocionantes perseguições de carros do cinema americano. O cônsul Nuno Mathias saiu para a rua à hora combinada, e discutimos logo ali as opções para almoço. O restaurante onde me queria levar estaria provavelmente cheio àquela hora - era meio-dia e por ali almoça-se muito cedo. Uma outra alternativa estava fechada, e Nuno Mathias acabou por sugerir uma pizaria, em Chestnut Street, não muito longe.

Edifício térreo, numa rua movimentada e carregada de restaurantes e comércio, fachada cinzenta, portas e janelas cor de laranja. A Delarosa denuncia logo à entrada que é um sítio descontraído. Mal nos sentámos, ao balcão, ouvi do outro lado um "How you doin", my brother?!" Sim, Nuno Mathias era, claramente, um homem da casa, um cliente habitual da Delarosa. Duas cervejas e fizemos o pedido, umas entradas e uma piza para partilhar. Enquanto não chega a comida, vamos começando a conversa. O cônsul em São Francisco está a meses de mudar de local de trabalho, ou seja, de seguir os mecanismos normais de rotação da carreira diplomática, ao fim de cinco anos na Califórnia, e ir desempenhar funções noutro posto. "Vou ter saudades. É difícil não ter saudades. Do trabalho, que foi muito gratificante. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista pessoal, porque a Califórnia faz parte do nosso imaginário. Foi um privilégio ter servido na Califórnia."

Naquela sexta-feira em que almoçámos, um raro dia de sol, estava há dia e meio na zona da baía de São Francisco. Tinha pela frente mais uns nove dias de trabalho junto da comunidade portuguesa no Norte da Califórnia - parte de uma parceria entre a FLAD e o DN, com reportagens em diversos pontos dos Estados Unidos, que vão começar a chegar às páginas do jornal e ao online dentro de alguns dias. O que diversos portugueses e lusodescendentes já me tinham dito nessa altura só foi sendo reforçado ao longo da semana. "Diga lá em Portugal que o Nuno tem de ficar por cá mais cinco anos" ou "nunca aqui tivemos outro cônsul igual, é uma pena que se vá embora" foram frases que fui ouvindo com insistência. Nuno Mathias explica que "esse encontro com a comunidade" foi uma das suas ambições. "Como a comunidade está tão dispersa, tive logo à partida essa vontade de ir ao encontro da comunidade. Acho que, de certa forma, ficaram agradavelmente surpreendidos. Criámos a presença nas redes sociais, a página no Facebook, criámos a página do consulado, que não existia, criámos uma aplicação móvel. Só há dois consulados no mundo que têm aplicação móvel, nós e São Paulo [risos]. Lá está, estar em Silicon Valley e não ter uma app não fazia sentido..." Nuno Mathias tem a certeza de que fez a diferença. "Houve a sensação de que o consulado fez o gesto, aproximou-se. E eu fiz esse gesto pessoalmente. Dei muito dos meus fins de semana para estar com a comunidade. Fui muito bem acolhido, não tenho quaisquer remorsos, pelo contrário. Portanto, vou sair daqui com muitos amigos, e com a sensação de dever cumprido."

Chegam as entradas. Almôndegas em molho de tomate, bolinhos de caranguejo e couves-de-bruxelas fritas. Continuamos a conversar sobre aquela que é a primeira experiência de Nuno Mathias na chefia de um posto consular, depois de ter passado por Washington e Maputo. Já leva 23 anos de carreira diplomática. "Do ponto de vista pessoal tive um acolhimento extremamente caloroso por parte da comunidade. Do ponto de vista profissional, não podia ter sido mais interessante. O boom económico que a Califórnia tem tido nos últimos anos, para aquelas que são as prioridades da nossa diplomacia económica, nesse aspeto é um posto invulgar. Contrariamente aquilo que é o consulado típico, que apenas trata de assuntos consulares, de questões ligadas à cultura ou à promoção da língua portuguesa, que eu aqui também faço, este tem de facto uma componente económica fortíssima. Nesse aspeto foi muito gratificante poder dedicar-me a fundo a essa área." É, de facto, bem diferente a Califórnia. Sobretudo aqui no Norte, onde não se pode falar de "uma" comunidade portuguesa, mas antes de várias comunidades com histórias e vidas bem diferentes. Apenas como exemplo, há um mundo a separar os portugueses e lusodescendentes que fazem vida e negócio da agricultura e da pecuária no vale de São Joaquim, no interior do estado, e as vagas mais recentes de emigração para Silicon Valley.

Nuno Mathias sublinha a dimensão da tarefa num território com quatro vezes e meia a área de Portugal. "A comunidade é enorme, é muito dispersa. O último census americano estima a comunidade portuguesa em 400 mil pessoas, só na Califórnia, já nem falo dos outros estados na área de jurisdição do consulado." Num território tão vasto, surpreendeu a forma como os portugueses mantiveram a ligação às origens. "A dimensão e a dispersão da comunidade, a forma como vive a nossa portugalidade, com uma intensidade fortíssima, foi algo que me surpreendeu. Das Festas do Espírito Santo às bandas filarmónicas, dos ranchos folclóricos à temporada tauromáquica, que é uma coisa que, confesso, não estava à espera de encontrar aqui. Uma temporada verdadeiramente tauromáquica, com mais de uma dezena de touradas, com o rigor absoluto das touradas que são organizadas em Portugal. A maioria das nossas instituições comunitárias são centenárias, o que revela a integração e a força da comunidade. Portanto, é difícil ficar indiferente à força que esta comunidade tem aqui na Califórnia, e isso apanhou-me de surpresa e foi extremamente gratificante." Aliás, o cônsul assume mesmo a qualidade de emigrante. "Sinto-me próximo do meu país. Como qualquer diplomata, sou um emigrante e vivo essa portugalidade."

Com a piza já na mesa, virámos agulha para outra realidade. Nos últimos anos, uma nova vaga de emigrantes portugueses tem chegado à Califórnia. Vêm para estudar, para criar empresas, sobretudo startups na área da tecnologia. Nuno Mathias fala de um fenómeno novo que o enche de orgulho. "Tem sido extraordinário. Num ecossistema com esta competitividade, poder ver as nossas empresas e as nossas ideias singrarem, e terem valor, valor reconhecido dos nossos estudantes, das nossas universidades, nestas áreas tecnológicas e das ciências informáticas, é extremamente gratificante. Estar aqui como representante do Estado português e receber os maiores elogios aos nossos estudantes, aos nossos engenheiros, aos nossos técnicos e empreendedores, elogios vindos de empresas como a Cisco, por exemplo, tem sido extraordinário." O cônsul português identifica algumas diferenças entre o ambiente de negócios em Portugal e na Califórnia. "Acaba por ser uma sociedade onde reina a meritocracia, onde aqueles que vão pelas regras e trabalham, e fazem, em princípio têm o sucesso garantido." Um conjunto de regras muito próprio da Califórnia. "Há aqui uma cultura do negócio diferente do resto da América, que de certa forma potencia, ou facilita, o sucesso."

E Portugal, já se conseguiu afirmar nesse mundo? "Eu diria que o nome do país já está mais afirmado. Acho que hoje, com o trabalho da West-to-West, por exemplo, já começamos a estar em pé de igualdade com outros países europeus. Ainda há pouco tempo, uma reportagem no jornal francês Les Echos falava da marca de França, da Alemanha e de Portugal em Silicon Valley. Isso já é fruto do impacto que nós aqui no consulado, com a ajuda de outras organizações, temos tido neste ecossistema. Um ecossistema que, diga-se, é relativamente pequeno. Todas as pessoas que contam conhecem-se entre elas. Depois, o próprio país tem tido um reconhecimento internacional que transborda também para aqui. Tudo isso cria um clima e torna a nossa diplomacia económica mais fácil." Apesar deste tom otimista, Nuno Mathias consegue identificar um problema relativamente comum nos projetos portugueses que chegam a Silicon Valley. "A principal lacuna, que nós identificámos, é uma falta de conhecimento da realidade local. Algumas delas vêm para aqui sem preparação para entrar neste ambiente, que é altamente competitivo. Tem havido programas de imersão - a Portugal Ventures tem apoiado -, de uma semana, 15 dias, um mês, em que se traz um conjunto de startups para conhecerem o ecossistema, para receberem um conjunto de orientações. Para saberem, no fundo, como devem fazer a apresentação dos projetos, o pitch. Nós temos alguma dificuldade em sermos sintéticos. O pitch são dois minutos, e às vezes as pessoas pensam "ah, dois minutos podem ser 15". Não. Não é assim que funciona. Ao fim de dois ou três minutos, se a ideia não passou, já ninguém quer ouvir mais." É, convenhamos, algo de contranatura para um português.

Uma das vantagens de Silicon Valley faz parte da lista de intenções de decisores políticos e reitores portugueses há já uns anos, mas ainda falta muito para lá chegarmos. Nuno Mathias já anda há quase cinco anos na área da baía de São Francisco e nota que há uma diferença decisiva em relação a Portugal. "Há aqui uma questão de estrutura mental, de como é que as coisas são feitas cá e lá. No continente europeu há uma visão do mundo académico muito distinta daquela que é a realidade americana. Eles aqui, de uma certa forma, inventaram esta ligação, quase uma simbiose entre o mundo académico e o mundo empresarial, que é muito própria dos Estados Unidos e de Silicon Valley, e que é ainda um conceito muito embrionário em Portugal." Nuno Mathias recorre a uma expressão batida, mas que faz todo o sentido por aqui - o sonho americano. "É óbvio que a realidade do sonho americano é aqui mais do que evidente, com uma pequena nuance. É que aqui é um sonho americano que permite, que tolera o insucesso, o que é uma coisa invulgar no resto dos Estados Unidos. Aqui, em Silicon Valley e na zona da baía de São Francisco, o insucesso é visto como uma forma de experiência, como uma tentativa. Fail better. Por vezes, na avaliação curricular que é feita pelos investidores de capital de risco, eles preferem investir numa empresa, numa startup que já falhou, que já faliu, porque pelo menos têm a garantia de que essa empresa já percebeu quais são os erros mais comuns." Outra diferença, em relação a Portugal e a boa parte do globo, sublinha o cônsul de Portugal na Califórnia, é a disponibilidade de capital, o apetite pelo risco. "No fundo, Silicon Valley é um conceito, é uma ideia mais do que qualquer outra coisa. É óbvio que há aqui um conjunto de fatores objetivos - muito capital de risco, a excelência das universidades, a osmose entre a academia e as empresas. Portanto, todo esse ecossistema é muito especial e de certa forma irreplicável no resto do mundo. Há aqui muito capital e um constante reinvestimento. Dois terços do capital de risco, a nível mundial, estão nos Estados Unidos, e desse bolo, um terço está aqui nesta zona. É brutal."

Mas o empreendedorismo, a vontade e a capacidade para criar e fazer não são de todo um exclusivo da nova vaga de emigrantes. Há demasiados casos de sucesso nas gerações mais antigas, que saíram de Portugal nos anos 1960 e 1970, para que o fenómeno seja fruto da sorte. Nuno Mathias fala de uma questão de escala do mercado e de histórias pessoais penosas. "Temos de ver que tipo de país é que estes emigrantes deixaram para trás, estamos a falar de situações por vezes absolutamente dramáticas. E encontraram aqui na América essa possibilidade de crescer. O mercado é enorme, a Califórnia já em si é um mercado gigantesco, é a sexta economia do mundo, e, portanto, uma ideia que funcione, que corra bem tem aqui um impacto que não se consegue noutros sítios."

E foi por esta altura que o almoço começou a correr mal, para o meu lado. Mandam as regras deste Almoço com que seja o DN a convidar e a pagar a conta. Acontece que, é sabido, as regras são para ser quebradas, sobretudo quando estamos numa cidade estrangeira, a 9200 km de casa, e o cartão de crédito decide não funcionar. Sem dólares na carteira, acabei por ceder ao gesto imediato de Nuno Mathias, que tirou a carteira do bolso do casaco e acabou por pagar a conta.

Saímos da pizaria, caminhámos um pouco pela Chestnut Street e sentámo-nos num Peet"s para beber um café e acabar a conversa. Pergunto se chegam ao consulado pedidos de ajuda de portugueses a quem o sonho americano não tenha sorrido. A resposta de Nuno Mathias é pronta: "Não tenho conhecimento de pedidos específicos de apoio social." Talvez porque a comunidade - os emigrantes mais antigos - está organizada à roda de instituições de apoio. "A comunidade que está cá há mais tempo tem várias organizações de apoio social. As duas grandes organizações da comunidade portuguesa, a PFSA e a Luso, são seguradoras, têm programas de seguros de vida, e nasceram com esse intuito. Antigamente havia mais de uma dezena dessas organizações. Os nossos imigrantes, que chegaram aqui no final do século XIX e no princípio do século XX, não tinham esse apoio do lado americano e tiveram de criar este tipo de instituições. Sobretudo para as viúvas que ficavam sozinhas depois do falecimento do marido, tiveram de criar uma plataforma que as pudesse ajudar, com um seguro de vida." Capacidade de adaptação, outra característica dos portugueses na Califórnia. "É a realidade local, e os portugueses adaptaram-se a essa realidade."

Nuno Mathias fala desta capacidade de adaptação e sublinha alguns traços específicos da Califórnia que ajudam a explicar a integração e o sucesso dos portugueses. "É preciso ver que a Califórnia, mais do que o resto dos Estados Unidos, é uma sociedade já muito multicultural. Mais de 50% da população é de origem latina e, desses, cerca de 90% são mexicanos. Este estado tem uma identidade muito particular. Por exemplo, na Califórnia é possível tirar a carta de condução em português, fazer o exame em português. Há cerca de vinte línguas autorizadas, línguas e dialetos. Se for a outro estado, da costa leste, por exemplo, normalmente são autorizadas duas línguas, o inglês e o espanhol." E aqui há um paradoxo na forma como os portugueses se organizam. "É uma comunidade muito integrada, mas ao mesmo tempo muito fechada sobre si própria através, por exemplo, das Festas do Espírito Santo. Festas que têm sido, diga-se, um elemento galvanizador e aglutinador da nossa comunidade. Se não fossem essas festas, muito já se teria perdido." Sinais de tradição que começam a perder força com o passar das gerações, um trabalho sério para o próximo diplomata português em São Francisco - garantir a continuidade, a sobrevivência de festas, instituições e elos de ligação a Portugal.

Delarosa

Almôndegas em molho à marinara

Bolinhos de caranguejo com calabresa alioli

Couves-de-bruxelas fritas

Piza marguerita com burrata

Três cervejas artesanais

Total: 67 dólares (pago pelo cônsul)