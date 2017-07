O nome do fundador para a biblioteca parlamentar

Pub

Oliveira Martins quer programa que mobilize cidadãos para "fatores perenes da democracia". E aponta Passos Manuel como nome para espaço que antigo governante e deputado fundou

É já em outubro que Guilherme d"Oliveira Martins quer homenagear o antigo deputado e governante Passos Manuel, o homem da revolução de setembro de 1836, atribuindo o nome da biblioteca do Parlamento ao seu fundador e assim "reparar uma relativa injustiça".

Chamado a presidir ao bicentenário do Constitucionalismo português, pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o administrador da Fundação Calouste Gulbenkian explicou ao DN que as comemorações serão a oportunidade de "reconhecer de forma mais clara" o papel de Passos Manuel no Parlamento: "Eu pessoalmente estou a propor que a biblioteca parlamentar venha a ter o nome de quem a fundou e de cujo busto está mesmo à entrada."

Para Oliveira Martins, "estas comemorações do bicentenário do Constitucionalismo português têm uma preocupação de reflexão, de mobilização dos cidadãos e de tomada de consciência dos fatores perenes da democracia", mas também pretendem ter "uma articulação muito forte relativamente à questão da educação cívica, à questão pedagógica, da participação".

As comemorações passam ainda pela "sensibilização da opinião pública relativamente aos valores democráticos", como já aconteceu com a celebração dos 150 anos da abolição da pena de morte. Em 2020 também haverá espaço para um congresso de especialistas, para contribuir para "a melhoria do conhecimento histórico". "Através do estudo historiográfico, todos ganhamos", apontou Oliveira Martins.