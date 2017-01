Pub

Houve ontem quem levasse à sede do PS o filho de 3 meses porque são os valores do homem que lutou pela liberdade que lhe querem transmitir. E houve muitos políticos e anónimos

O luto oficial só começa hoje mas quem sente a morte de Mário Soares já o começou a manifestar ontem, por palavras, gestos e flores. Foram algumas rosas depositadas de forma discreta à porta da sua casa, no Campo Grande, em Lisboa, e condolências inscritas nos livros que o PS disponibilizou na sua sede do Largo do Rato. Sem ser possível contabilizar, alguns milhares de cidadãos, figuras públicas da política, das artes ou do desporto, ou anónimos, muitos anónimos, mais velhos que novos, foram subindo as escadas do Palácio-Praia para dizerem o seu obrigado.

Numa Lisboa de sol de inverno, com mupis nas ruas também a agradecerem ao homem que fundou a democracia, só uns poucos foram de propósito junto ao jardim do Campo Grande, à porta do n.º 2 da Rua Dr. João Soares, pai de Mário, "educador e ministro da República", para deixar flores, uma rosa, duas, sete ou oito no total.

Só o aparato mediático travava o passo de quem passava a correr ou de bicicleta. Ou de quem ia no seu domingo, como aquele brasileiro que perguntou aos jornalistas a razão das câmaras ali e, quando informado, soltou o seu espanto. "Ele morava aqui?", e olhando para o prédio e em redor explicou-se: "Puxa, é bem simples. Normalmente, presidentes vivem em palácios, castelos, né?". E seguiu indiferente às rosas e ao polícia de farda cerimoniosa.

Era no Largo do Rato que se fazia a evocação, com cinco grandes fotos expostas nas fachadas da sede socialista e um vídeo que contava a história de Mário Alberto Nobre Lopes Soares, nascido a 7 de dezembro de 1924 e que morreu a 7 de janeiro de 2017.

Ali foi Pedro Passos Coelho, presidente do PSD, que chegou pouco antes do meio dia para escrever as suas condolências e as do seu partido, acompanhado do secretário-geral social-democrata, José Matos Rosa, escusando-se a falar aos jornalistas. Como depois iriam, à tarde, delegações do BE e do PCP (com o líder parlamentar João Oliveira e os dirigentes António Filipe e José Capucho).

A porta-voz bloquista seria a única a falar para, numa curta declaração, saudar os tempos de resistência de Soares. O próprio antigo presidente da República dizia de si que não queria ser lembrado pelos tempos de São Bento ou Belém, como primeiro-ministro e chefe do Estado, mas antes pela sua luta contra a ditadura do Estado Novo e o fascismo. "Viemos dirigir as nossas condolências ao PS e à família de Mário Soares. Saudamos a memória do combatente antifascista, anticolonialista", justificou Catarina Martins, acompanhada de Marisa Matias, eurodeputada, e de Luís Fazenda, dirigente do partido.

Ali também foi o filho João Soares, que seguiu os passos do pai na política. Antigo presidente da Câmara de Lisboa, ex-ministro da Cultura e deputado esteve à hora do almoço de passagem pelo Rato, onde esteve à conversa com dirigentes e militantes socialistas. E voltou pelas 19.30. E foram muitos os socialistas e amigos: Ana Catarina Mendes, uma emocionada secretária-geral adjunta do PS, que fez as honras de anfitriã; como Jorge Lacão, Edite Estrela, Isabel Moreira, Inês de Medeiros, Marcos Perestrello, Pedro Delgado Alves, Duarte Cordeiro, Eurico Dias, Ivan Gonçalves, Margarida Marques, Constança Urbano de Sousa, Maria Manuel Leitão Marques, Maria da Luz Rosinha - de uma lista que falha sempre por faltas.

Ali também foram políticos de outros quadrantes, como o bloquista Francisco Louçã, ou o antigo presidente do CDS-PP Manuel Monteiro. O primeiro preferiu não falar, o segundo quis sublinhar "os testemunhos que nunca se esquecem". Para o ex-militante centrista, "para além de tudo o que tem sido dito, repetidas vezes, como o homem da democracia e da liberdade, Mário Soares sendo um europeísta convicto, bateu-se pela diferença de opiniões".

É esse "testemunho", completou Manuel Monteiro, que espera que a "nova geração portuguesa" saiba ver. "Foi alguém que não obstante ter lutado pelos seus ideais, sempre soube ouvir aqueles que pensavam diferente."

É esse testemunho que Ivo Martins e Patrícia Abreu, do Porto e a viverem em Lisboa, com um bebé de 3 meses ao colo do pai, quiseram sublinhar ao DN, enquanto esperavam na fila para assinar as condolências. "Admiramos o Mário Soares", disse Patrícia, com a informalidade própria de quem se sente próxima do homem que esteve presente no quotidiano dos portugueses nas quatro décadas da democracia. "Tem uma visão progressista e de futuro", afirmou. "Uma visão otimista", completou Ivo. "E de tolerância, que é muito importante para a nossa geração", disse a mãe do rapaz. "É essa visão que queremos passar ao nosso filho de 3 meses, de tolerância e otimismo" - e um sorriso largo com o miúdo ao colo.

José Ribeiro, 68 anos, foi militante do PS, já não é. Mas na hora da morte sabe bem o que valeu Soares ao país e à democracia que nascia do 25 de Abril. O que o fez estar ali, na tarde de um domingo frio, é "uma grande dívida de gratidão a este homem". E recordou que, "quando Otelo foi a Cuba", em 1975, "ninguém sabia o que fazer e ele disse que queria que os portugueses fossem iguais aos alemães e franceses. Que não fôssemos pobrezinhos", atirou de um fôlego, lembrando que "até aos 13 anos não tinha casa de banho e a luz em casa era à candeia". "Se não fosse ele, vivíamos no obscurantismo", rematou.

Muitos guardaram para si o que escreveram nos livros ou porque estavam ali. De manhã eram três os livros de condolências no Salão Nobre da sala socialista. Ao fim da manhã um outro foi colocado no hall de entrada, sobretudo para quem tinha dificuldades de locomoção. A meio da tarde (e as portas do palácio fechavam às 19.00) já eram sete livros no andar de cima e à entrada. Mesmo assim a fila permanecia irredutível, recatada nas conversas, serpenteando pela paragem de autocarro em frente e esticando-se para lá da curva do largo, até ao jardim da sede socialista no início da Rua das Amoreiras.

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, também por ali passou, dizendo que a seu tempo a autarquia terá tempo para homenagear na toponímia da cidade o fundador do PS, lisboeta de gema, embora sem dizer se se tratará de uma avenida, rua ou praça, entre outras hipóteses. Agora, disse, "é dia também de pensarmos no grande legado que nos deixa. O que é hoje um Portugal moderno, livre, democrático, europeu, com grande ambição de justiça social e progresso. A grande homenagem que podemos fazer é continuar a carregar essas bandeiras".

As bandeiras como pedagogia, apontou Pedro Silva Pereira, outro antigo ministro socialista e atual eurodeputado. "O mais importante é que permaneça vivo o seu exemplo e referência. É muito importante que os portugueses conheçam e reconheçam o legado de Mário Soares. Estes dias têm servido para fazer essa recordação. Essa pedagogia é a da democracia, da liberdade e de como foi preciso sofrer para as conquistar e chegar àquele dia da liberdade."

Hoje o cortejo fúnebre começa oficialmente junto à sua casa no Campo Grande. Na montra da livraria no rés-do-chão do prédio via-se à venda os Escritos Políticos de Mário Soares. E no vidro da montra, num texto de Georges Bataille sobre a escravatura, lia-se: "A luz ou o esplendor dão a intimidade da vida, o que a vida é profundamente."