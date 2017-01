Pub

Toda a organização da cerimónia fúnebre de Mário Soares, começou a ser preparada há vários dias.

O corpo do Presidente Mário Soares deverá sair amanhã do Hospital da Cruz Vermelha, onde faleceu este sábado pelas 15.28 horas, com destino à sua casa no Campo Grande. O carro funerário será acompanhado pelas viaturas do protocolo de Estado, da segurança e por uma escolta motorizada da PSP.

Na segunda-feira, o primeiro dos três dias de luto nacional, o carro funerário levará, logo pela manhã, o antigo chefe de Estado da sua residência privada até aos Paços do Concelho, atravessando praticamente toda a cidade, pela avenida da República e Avenida da Liberdade, onde estará o Presidente da Câmara, Fernando Medina e a vereação.

Aqui, militares da GNR da Unidade de Honras de Estado, transferem a urna para uma charrete cerimonial, designada de "armão". O destino seguinte, com escolta a cavalo, será o Mosteiro dos Jerónimos, onde se vai centrar toda a cerimónia fúnebre. O cortejo passa pela avenida 24 de julho, avenida da Índia, até à Praça do Império.

O "armão" foi utilizado na trasladação de Eusébio para o Panteão Nacional | YouTube Facebook

Twitter

No mosteiro dos Jerónimos, estarão a receber Mário Soares o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República. A urna está coberta com a bandeira nacional e todas as honras serão prestadas pelas sentinelas da GNR.

O corpo ficará em câmara ardente até às 24 horas desse dia, na sala dos Azulejos

Na terça-feira, às 13 horas tem início, nos Claustros, a cerimónia fúnebre, com a presença dos familiares e altas Individualidades portuguesas e estrangeiras. A urna será transportada por militares das Forças Armadas.

Ao som do Coro e Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos, a sessão de homenagem começará ao som da voz do próprio Mário Soares, seguida de uma intervenção do seu filho João Soares, de uma gravação da voz de Maria Barroso e de uma intervenção da filha Isabel.

A seguir estava prevista a intervenção do primeiro-ministro que, como se encontra em visita de Estado à Índia, falará por videoconferência. Intercalados com momentos musicais, discursam Ferro Rodrigues e finaliza Marcelo Rebelo de Sousa.

Dos Jerónimos, o cortejo, que integra a família, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, seguirá para o cemitério dos Prazeres. Pelo caminho, terá uma paragem junto à Assembleia da República e à Fundação Mário Soares e, um pouco mais à frente, em frente à sede do PS, do Largo do Rato.

À chegada ao cemitério estará um batalhão composto pelos três ramos das Forças Armadas. Um dos pelotões da guarda de honra executará tiros de salva.

Junto à capela realiza-se uma última homenagem, durante a qual será ouvida a voz de Mário Soares.

Quando a urna chegar ao jazigo, serão disparados 21 tiros de salva pela Marinha, a partir de uma embarcação fundeada no Tejo.

A partir deste momento, a cerimónia será apenas reservada à família.