Luís Montenegro acusa ministro das Finanças de se comportar no processo de alienação do ex-BES como um "pirómano", com uma estratégia de "confusão total"

Após uma reunião da bancada do PS no Parlamento, o chefe do grupo parlamentar 'laranja' foi taxativo: "Nunca defendemos a nacionalização, não defendemos a nacionalização". Reiterando: "O PSD foi sempre favorável à venda."

Ao mesmo tempo, Luís Montenegro queixou-se da falta de informação do Governo ao Parlamento sobre este processo, um "desrespeito total", que, aliás, "já tinha acontecido com a CGD": "A informação só chega pela comunicação social."

Segundo acusou, ao já ter aventado vários cenários - venda, nacionalização e até liquidação - o ministro das Finanças, Mário Centeno, "tem plantado a confusão total". Além do mais, "quem quer vender não acena com nacionalização" porque isso "só retira valor" ao Novo Banco.