Parlamento passivo perante acusações de morosidade excessiva e de constantes violações do segredo de justiça

Na classe política - nomeadamente à esquerda - não há quem, em surdina, não critique a extrema morosidade da Operação Marquês" (a investigação começou em 2013 e passados quatro anos não há despacho de acusação). E isto para não falar do sempre eterno problema do segredo de justiça - ou da falta dele, na verdade.

No entanto, daqui até se prometer ação legislativa de alteração às regras do Direito Penal vai um passo que ninguém quer dar - começando pelo PS, o partido de José Sócrates, que tem procurado desde o início não se deixar atingir pelo processo.

Um inquérito ontem feito pelo DN a todos os partidos com assento parlamentar sobre eventuais alterações às regras do Código de Processo Penal diz muito sobre os silêncios de quase todos e pouco (ou mesmo nada) sobre intenções concretas. As perguntas foram simples: Defende alterações? Quais? Para legislar quando? Responderam socialistas, bloquistas e PAN. Nos restantes - PSD, CDS, PCP e PEV - resultaram infrutíferos os contactos feitos.

O PS respondeu mas em termos a partir dos quais nada se pode concluir: "O GPPS [grupo parlamentar do Partido Socialista] está sempre disponível para aprimorar o funcionamento da justiça. Não tem, contudo, neste momento, um projeto de lei consolidado sobre a matéria", foi o teor, na íntegra, da resposta enviada ao DN. Os socialistas fogem como o diabo da cruz dos estilhaços do caso e evitam, a todo o custo, que se lhes cole à pele a imagem de que pretendem legislar numa lógica de autodefesa.

Mais substantiva é a resposta do Bloco de Esquerda. Na prática, os bloquistas admitem a "necessidade" de alterações legislativas - mas não se comprometem nem com soluções concretas nem com prazos. Na resposta às perguntas do DN, a direção do grupo parlamentar diz que o partido "tem acompanhado o debate sobre a atual situação da Justiça portuguesa, nomeadamente no que diz respeito à sua morosidade e ao segredo de justiça". Reconhece, por outro lado, que este debate "não é novo nem está isento de controvérsia". Contudo, salienta - sem mais detalhes - que "existe hoje um consenso sobre a necessidade de reforçar o equilíbrio entre a celeridade e a natureza pública do processo penal, por um lado, e os direitos fundamentais dos arguidos, por outro".

Já o PAN insurge-se contra o facto de o problema estar agora a ser colocado, achando que resulta diretamente do facto de a Operação Marquês envolver um ex-primeiro-ministro: "As questões endereçadas parecem só agora consubstanciar um problema, ou seja, foi necessário estar em jogo uma figura pública para que se ouvissem vozes indignadas de todos os quadrantes sociais exigindo alterações de cariz processual penal."

O partido admite, no entanto, que se "deve refletir sobre uma eventual incorporação de um artigo relativo a prazos no estatuto do Ministério Público, em que representaria um elenco de prazos ideais, os quais funcionariam enquanto referência com a possibilidade de instauração de procedimento disciplinar em caso de atraso injustificado".

Dito de outra forma: o PAN admite que os agentes titulares da investigação (Ministério Público) podem ser sancionados se provocarem um "atraso injustificado" nos processos.

Não em relação à morosidade mas sim perante as fugas ao segredo de justiça, o sociólogo António Barreto defendeu o mesmo, neste fim de semana, no seu artigo semanal no DN: "Na ausência da solução ótima [sobre o segredo de justiça], então teríamos uma outra também digna e de fácil execução: a de responsabilizar o magistrado titular de cada processo em segredo pela sua manutenção. Caso haja violação, seria esse magistrado responsabilizado disciplinar e criminalmente."