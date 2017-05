Pub

Por norma 30 médicos dão consultas todas as manhãs. Muitos dos utentes ainda não sabiam se teriam resposta. Sindicatos esperam forte adesão

As primeiras consultas no Hospital de S. José, em Lisboa, começam às 8.00. A sala de espera ainda tem cadeiras vagas e junto ao balcão começam a juntar os primeiros doentes com a senha na mão para fazer a inscrição. A primeira pergunta: "o médico está?" Terá de esperar, não temos informação explicam as secretárias do serviço. Hoje é o primeiro de dois dias de greve dos médicos que contestam a reposição do pagamentos das horas extraordinárias, a obrigatoriedade de realizar 18 horas por semana nas urgências, a imposição de realizarem 200 horas extraordinárias anuais, o elevado número de utentes por lista dos médicos de família.

8:47. Helena Ferreira está sentada ao lado do marido. Ele tem uma consulta de urologia marcada Há uma semana. Estava agendada para as 9.15, mas não há certeza que se venha a realizar. "Já fizemos a inscrição e disseram-nos para aguardar. Que se não houvesse consulta nos chamavam para voltarmos a fazer nova marcação", conta. Vieram do Montijo e não ligaram antes para tentar confirmar a presença do médico.

Com ou sem consulta, ambos percebem as razões evocadas pelos médicos. "Compreendemos. Absolutamente. A saúde está mal. Aqui temos sido muito bem atendidos, mas no hospital Garcia de Orta as pessoas não esclarecem nada. Eu percebo, estão cansadas. Há falta de médicos, enfermeiros, auxiliares. É preciso contratar mais médicos. O mesmo com os enfermeiros que estão todos a emigrar. É preciso dar a volta a todo o sistema de saúde", afirma. Com ar sereno, ambos continuavam a aguardar por uma informação às 9.45.

Duas filas de cadeiras à frente, também para uma consulta de urologia, Deolinda Valentino e o marido Ângelo Branquinho esperavam pela sua vez. "Não estou contra a greve." É a primeira coisa que diz quando perguntamos se têm consulta marcada. Ela explica que é para o marido e está agendada para as 10 horas. "Oxalá o médico venha. Viemos de táxi de Sacavém. São 20 euros para cá e 20 euros para lá. Eu percebo os motivos da greve. Eles têm razão como nós temos a nossa. Não temos razões de queixas. Não temos tido grande espera pela marcação das consultas", conta.

Ângelo Branquinho acha que é capaz de ter sorte, mas di-lo sem muita confiança e mais em jeito de pergunta. "Recebemos a carta a dizer para comparecermos hoje. Ontem estive no médico de família e disse que vinha hoje, mas que era greve. Disse que não fazia mal, para vir na mesma", refere, ressalvando que não tem razões de queixa dos médicos e que tem sido muito bem acompanhado.

9.30. "Pode mudar a consulta? O médico não deve vir. Então espero". A consulta de rotina do marido de Teresa Pinto está marcada para as 10.30 e apesar de ainda ser cedo ela já percorreu os corredores do pavilhão da consulta à procura de saber se chama o marido para ir ter com ela ou se não vale a pena ir em vão. "A esta hora o médico já cá costuma estar. Já lá fui a cima, perguntei, mas dizem que não sabem de nada. Disseram-nos para esperar. Moramos aqui perto. Vou ligar-lhe para vir ter comigo. Não tenho razões de queixa. São excelente, salvaram a vida do meu marido", remata.

Logo atrás dele as vozes soam um pouco mais alto quando um homem procura saber quanto mais tempo vai ter de esperar até que lhe marquem uma nova consulta. "Digam se fez greve ou não. A consulta era às 8.30, não vou ficar até ao meio-dia à espera", diz à secretária. Procuram dar a melhore resposta. Não sabem se aquele médico vem ou não, porque não têm qualquer aviso. Explicam que se for embora será registado como uma desistência. Se esperar mais um pouco fica confirmada a falta do médico e remarcam a consulta.

Ainda não havia um balanço sobre a adesão à greve no centro Hospitalar Lisboa Central, a que pertence S. José. "Esperamos uma forte adesão. As nossas reivindicações são justas, coisas concretas e simples e que estão a ser negociadas há um ano", lembra Teresa Fevereiro, do Sindicato Independente dos Médicos, dando exemplos: "não realizar mais de 12 horas de urgência porque coloca em causa a qualidade e segurança dos cuidados prestados aos doentes, a redução do número de horas extra por ano das 200 para as 150 como os restantes funcionários públicos, a redução das listas de utentes dos médicos de família e a revisão das grelhas salariais".

Esta é a terceira vez que uma greve junta os dois sindicatos e a Ordem dos Médicos. A última foi em 2012. O que mudou deste então? "De bom? Muito pouco. Houve uma degradação maior dos serviços, um envelhecimento da população médica, não se conseguiu reter os médicos que acabaram a especialidade. É preciso renovação", aponta Leonor Paixão, da Federação Nacional dos Médicos.

Ambas falam em condições de trabalho são cada vez mais difíceis, com falta de material, computadores velhos que não abrem CD para verem exames de doentes, falta de espaço e de privacidade para poderem atender e dar resposta a quem precisa.

