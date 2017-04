Pub

Dezassete dos 18 presidentes de câmara em capitais de distrito já anunciaram que são recandidatos. Há um mistério na CDU

O panorama geral das escolhas para as candidaturas autárquicas às capitais de distrito é claro: todos os presidentes em funções se recandidatam. Isto aponta para um cenário de manutenção integral do mapa eleitoral tal como está, dado a tendência histórica do eleitorado de valorizar o que já conhecem em vez de candidatos novos (e tanto é assim que foi necessário aprovar uma lei de limitação de mandatos nos presidentes de câmara). Também é verdade que nenhum presidente de câmara de uma capital de distrito está abrangido por essa lei - portanto podem todos concorrer outra vez. E assim o farão - havendo apenas um "mistério" por resolver.

O "mistério" chama-se Maria das Dores Meira, presidente da Câmara Municipal de Setúbal, eleita pela CDU.

O DN pediu à sede nacional do PCP a lista dos candidatos que já tinha definidos para as capitais de distrito e a presidente daquela autarquia não constava. E não foi por lapso - foi mesmo porque a (re)candidatura não existe. Se se trata só de uma questão de gestão de calendário político ou de algo mais "grave" (uma mudança de aposta) é algo que ainda está por saber. Os comunistas são maioritários no executivo municipal: seis eleitos em onze. Quatro vereadores são do PS e um foi eleito por uma coligação PSD/CDS.

Setúbal é, de longe, o distrito onde a CDU tem mais força eleitoral: das treze câmaras, a coligação liderada pelo PCP domina em onze. As exceções são o Montijo e Sines - ambas do PS.

Outra exceção às recandidaturas anunciadas é Ponta Delgada (mas aqui não se trata de uma capital de distrito, antes se trata da maior autarquia da Região Autónoma dos Açores).

No arquipélago, as autarquias são o que resta ao PSD de um poder em tempos esmagador (nas duas primeiras décadas da democracia, até 1996, quando o PS conquistou a maioria, para nunca mais a perder desde então). E nesse poder que sobra, Ponta Delgada, capital da maior ilha de todas, São Miguel, é sem dúvida a "joia da coroa".

José Manuel Bolieiro, o presidente do PSD, será recandidato - mas formalmente ainda não o anunciou. O PS avança com Pedro Moura, presidente de uma junta no concelho (a de São Roque) e do clube naval local. É jornalista e por isso beneficia de elevados níveis de notoriedade local. A aposta socialista é forte.

No cômputo geral do arquipélago, o PS tem 13 câmaras, o PSD quatro e o CDS uma. Também houve uma ganha por um "grupo de cidadãos" (a designação técnica para as listas independentes).

Uma capital de distrito onde se antecipa um combate renhido será Coimbra - onde a câmara é presidida pelo socialista Manuel Machado, que acumula essa função com a de presidente da Associação Nacional de Municípios portugueses (ANMP), indicado ainda no tempo em que António José Seguro liderava o PS.

À direita, Machado enfrentará desta vez - ao contrário do que aconteceu em 2009 - uma coligação do PSD com o CDS, liderada pelo social-democrata Jaime Ramos (Álvaro Amaro, presidente da Guarda, foi desafiado a encimar esta coligação mas recusou).

Uma projeção simples a partir dos resultados de 2013 indica que o PS e uma coligação PSD/CDS têm força eleitoral muito próxima. Há porém dados novos a baralhar as contas, entre as quais a emergência de uma candidatura independente do ex-bastonário da Ordem dos Médicos José Manuel Silva. À esquerda também se espera a reedição da candidatura independente dinamizada por personalidades da cidade como o deputado bloquista José Manuel Pureza (em 2013 elegeu um vereador, num total de onze eleitos).