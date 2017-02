Pub

Ficou conhecida como a menina que, em 1938, surgiu na capa do jornal O Século, sentada numa cadeirinha, de caderno no colo, sob o olhar atento ditador.

Micas, Maria da Conceição Rita, pupila de Salazar, morreu, esta segunda-feira, aos 87 anos de idade. A notícia foi dada por Joaquim Vieira, jornalista que em 1988 a entrevistou para o Expresso e assim quebrou um silêncio de décadas.

Maria da Conceição de Melo Rita, a menina que, em 1938, surgiu na capa do jornal O Século, sentada numa cadeirinha, de caderno no colo, sob o olhar atento de António de Oliveira Salazar, decidiu, aos 78 anos, deixar um "testemunho aos netos" e escrever um livro de memórias - Os meus 35 anos com Salazar (Esfera dos Livros).

Viveu em casa de Salazar entre os seis e os 28 anos (1935-1957). Em 1957, Micas casou com Manuel Rita no Palácio de São Bento. Um ano depois, nasceu António, cujos padrinhos foram Oliveira Salazar e Maria de Jesus (a governanta que perfilhou Micas). Quando começou a guerra colonial, Micas já tinha dois filhos, com o nascimento de Margarida.

De Salazar só tinha boas recordações: "Foi como um pai. Tenho muitas saudades dos bocadinhos em que conversávamos à noite, nos jardins de São Bento."