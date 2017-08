Pub

Português sagrou-se vice-campeão do mundo em Racice, nos Mundiais de canoagem,e m k1 1000

O governo português felicitou hoje Fernando Pimenta pela conquista da medalha de prata em K1 1.000 metros nos Campeonatos do Mundo de canoagem, que decorrem em Racice, na República Checa.

"Parabéns Fernando Pimenta! Medalha de prata em K1 1.000 m no campeonato do mundo! Um orgulho para a Canoagem e para Portugal", escreveu o secretário de Estado da Juventude e Do Desporto, João Paulo Rebelo na sua conta no Twitter.

Pela mesma via, o gabinete do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, manifestou "orgulho" pela "dedicação e superação a que [Fernando Pimenta] tem habituado os portugueses".

O bicampeão da Europa da distância, que procurava o seu primeiro título mundial, concluiu a prova no segundo lugar, a 239 milésimos de segundos do vencedor, o alemão Tom Liebscher, cronometrado em 3.37,754 minutos. O checo Jozef Dostal ficou no terceiro lugar.

Pimenta, que em 2015 conquistou o bronze nos Mundiais em Milão, Itália, terá nova oportunidade de medalha no domingo, em K1 5.000, distância que não integram o programa olímpico.