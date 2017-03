Ministro da Defesa esteve esta quarta-feira no Parlamento

Azeredo Lopes recusa fazer "avaliações no plano ético" sobre atos praticados pelo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas.

O ministro da Defesa disse esta quarta-feira estar satisfeito com as respostas dadas pelo principal chefe militar, general Pina Monteiro, no caso das alterações retroativas de datas numa ordem de serviço.

"Não faço avaliações no plano ético como dirigente político", sublinhou Azeredo Lopes, depois de o deputado comunista Jorge Machado ter manifestado as "seriíssimas dúvidas" do PCP sobre "a legalidade" das alterações feitas numa ordem de serviço assinada por um tenente-general da Força Aérea.

Além das questões de legalidade, Jorge Machado sustentou existirem "problemas no plano ético e é claramente reprovável que tenha sido feita [a alteração retroativa] e por quem está no topo da hierarquia", o general Pina Monteiro,

"Que avaliação política faz das alterações da ordem de serviço, que tiveram implicações na vida em concreto" de alguns militares, questionou Jorge Machado novamente, obtendo a mesma resposta do governante, durante a audição na Comissão parlamentar de Defesa.