Ministro da Defesa e chefes militares despediram-se dos militares que partem dentro de algumas horas para a República Centro Africana.

A participação de Portugal em missões militares no estrangeiro "será seguramente mais" ao serviço da ONU com o atual Governo, disse esta segunda-feira o ministro da Defesa.

"Será seguramente mais ONU, o que não significa menor empenhamento" em operações da NATO ou da UE, afirmou Azeredo Lopes, no final da cerimónia de despedida, na Serra da Carregueira (Sintra), do contingente que parte para a República Centro Africana (RCA) na madrugada de terça-feira.

Esta Força Nacional Destacada (FND) de 160 militares do Exército e da Força Aérea vai estar pelo menos um ano na RCA, onde vai atuar como força de reação rápida do comandante da missão de estabilização da ONU (MINUSCA, sigla em inglês).

Portugal tem orçamentados 12,5 milhões de euros para o primeiro ano da missão, dos quais "no mínimo 40%" serão ressarcidos pelas Nações Unidas, disse ao DN fonte do Ministério da Defesa.

Questionado sobre se o Governo PS apoiado pelo BE e pelo PCP - que são contra a NATO - vai privilegiar as missões da ONU em detrimento das da NATO, Azeredo Lopes respondeu que "a intervenção nacional" no estrangeiro "estará seguramente amputada se não tiver uma componente multinacional".

"É tempo de acabar com o hiato da presença" de Portugal em operações de manutenção da paz, sublinhou o ministro da Defesa. Esse interregno durava desde 2012, quando terminou a missão no Líbano.

A cerimónia teve lugar no quartel do Regimento de Comandos, na Serra da Carregueira, com a presença de várias dezenas de familiares dos militares dessa FND, a quem se juntaram para tirar fotografias juntamente com o ministro e os chefes militares frente ao monumento de homenagem ao esforço dos Comandos - conhecido como "O Teimoso", porque "para se ser comando é preciso ser teimoso", lembrou um elemento da unidade ao DN.

Nas breves palavras dirigidas aos militares em formatura, sob frio intenso, o ministro Azeredo Lopes enalteceu a capacidade e competência dos militares que compõem a FND que vai estar na RCA, dizendo estar orgulhoso pela forma muito elogiosa como a ONU avaliou o seu grau de preparação.

No final, o capitão comando Pestana Santos disse ao DN que espera "cumprir a missão com todo o empenhamento". Já com experiência no Afeganistão, o oficial adiantou que a família - mulher e uma filha - "está tranquila".

"É mais uma experiência profissional", acrescentou o sargento-ajudante Silva Freitas, depois das que teve em Timor-Leste e no Afeganistão.