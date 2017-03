Pub

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, assegurou hoje que o Governo está empenhado em equilibrar a necessidade de melhorar as condições de vida dos portugueses com a recuperação económica do país.

"O Governo tem uma ambição grande, que é uma dupla ambição, melhorar as condições de vida dos portugueses, mas num quadro de recuperação económica", disse José António Vieira da Silva aos jornalistas, após a abertura do XIII congresso da UGT, que decorre até domingo no Porto.

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social considerou que é muito importante que a recuperação de direitos e das condições de vida em geral seja feita à medida que a economia vai criando emprego e que vai tendo capacidade para fazer face a essa recuperação.

Para o governante, o modelo adequado não passa por "uma política de prudência", mas também não passa por "uma política excessivamente voluntarista".

"O Governo está muito atento a esses equilíbrios todos", disse ainda aos jornalistas.

Na sessão de abertura do congresso, o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, defendeu que o Governo tem de ser mais célere e ambicioso na reversão das medidas de austeridade para dar esperança e melhorar as condições de vida e de trabalho dos portugueses.

Na intervenção que fez perante os congressistas e convidados, Vieira da Silva falou da recuperação dos rendimentos das famílias em curso e da necessidade de dar continuidade a esse caminho.

"Em todo este processo há um lugar insubstituível para o movimento sindical, em particular no diálogo social, que pode ser um acelerador do processo", disse, elogiando o papel da UGT nesta área.