Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) tem agendada greve de dois dias a começar quinta-feira.

A ministra Constança Urbano de Sousa recebe o sindicato do SEF nesta quarta-feira, véspera do início da greve de dois dias, confirmou fonte oficial ao DN.

A greve dos inspetores do SEF, que deverá afetar particularmente os aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, tem por base a exigência de mais recursos humanos e materiais.

O início da reunião está previsto para as 15:30, estando previsto que a governante e o sindicato façam declarações no final.

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, cuja greve já levou a ANA a alertar os passageiros para chegarem com pelo menos quatro horas de antecedência aos aeroportos nos dois dias da greve, tem exigido a admissão de mais 200 inspetores para fazer face às exigências de serviço e que têm causado atrasos significativos no controlo de passaportes dos turistas.

A tutela já anunciou ir contratar mais 100 inspetores em 2018 por concurso externo, depois de 13 anos sem lançar qualquer um.