O objetivo evitar que os doentes tenham de mudar de hospitais privados para unidades públicas quando o plafond dos seguros de saúde se esgota

O ministério da Saúde vai legislar para evitar a transferência de doentes com cancro dos hospitais privados para as unidades públicas a meio dos tratamentos oncológicos, porque o plafond dos seguros de saúde não cobrem o valor total das despesas. A Entidade Reguladora da Saúde já se pronunciou sobre o tema num parecer publicado em fevereiro, em que recomendava que os hospitais informassem os doentes sobre a previsão de custos total.

"Iremos tomar iniciativa legislativa para evitar esta deambulação ente público e privado", afirmou o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, transferências que considerou cruéis. Em resposta à questão colocada pela deputada do CDS, Isabel Galriça Neto, o ministro continuou dizendo que o processo deve ser feito "chamando as ordem dos médicos, enfermeiros, a hospitalização privada e SNS. Temos de encontrar um modelo em que em nenhuma circunstância o doente com cancro, porque plafond terminou, seja confrontado com outro médico, outra equipa e outra estratégia de tratamento. Problema maior são as alterações abruptas de estratégias terapêutica", explicou.

Adalberto Campos Fernandes, adiantou que será necessário criar "um regulamento, um código de conduta ou de circulação dos doentes" para evitar estes casos.