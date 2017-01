Pub

A Procuradoria-Geral da República comunicou que foi aberto um inquérito a um financiamento concedido por Montepio Geral e BES a um fundo para aquisição de terrenos

No âmbito do inquérito que corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), estão a ser investigados factos relacionados com o financiamento concedido por Montepio Geral e BES a um fundo para aquisição de terrenos, comunicou esta noite a PGR.

No âmbito deste processo realizaram-se, esta quarta-feira, várias buscas, sendo que nenhuma dessas buscas teve lugar em instalações do Montepio Geral.

No decurso das diligências foram constituídos dois arguidos. Em causa estão factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de burla qualificada, abuso de confiança, branqueamento, fraude fiscal e, eventualmente, corrupção. O inquérito, que teve início em 2016, encontra-se em segredo de justiça, conclui a nota da Procuradoria Geral da República.

O Expresso noticiou hoje que esta investigação envolve a administração de Tomás Correia, que foi presidente do banco até 2015.