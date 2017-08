Pub

O Ministério Público abriu um inquérito às viagens pagas pela Huawei a políticos. A notícia está a ser avançada pelo Observador, que cita fonte da Procuradoria-Geral da República: "os elementos recolhidos foram enviados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa para inquérito", revela a PGR.

Sérgio Azevedo, deputado e vice-presidente da bancada do PSD, Ângelo Pereira, vereador do PSD na câmara de Oeiras e candidato nas próximas autárquicas, e o também social-democrata Luís Newton, presidente da Junta de Freguesia da Estrela, viajaram até à China a convite da Huawei, tendo a empresa de telecomunicações pago todas as despesas.

Tudo aconteceu um ano e meio antes de chegar ao conhecimento público o processo conhecido como "Galpgate", relacionado com as viagens pagas pela Galp a responsáveis políticos para que estes assistissem a jogos do Euro 2016, em França. Recorde-se que Fernando Rocha Andrade, Jorge Costa Oliveira e João Vasconcelos, antigos secretários de Estado, foram ouvidos pelo DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa), na sequência do processo GalpGate e ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.

No início do mês, confirmou o DN, o Ministério Público estava a "recolher elementos com vista à análise sobre eventual providência a tomar" neste caso, que estará agora em fase de investigação.

O caso já fez uma baixa no Governo de António Costa. Nuno Barreto, adjunto do secretário de Estado das Comunidades, também foi à China, com estadia paga pela Huawei, em janeiro de 2017. Isto depois de o Governo ter aprovado um Código de Conduta que proíbe os governantes de receberem ofertas que superem os 150 euros.

"Tendo o Adjunto Nuno Miguel Jorge Barroso de Almeida Barreto hoje [10 de agosto] colocado o seu lugar à disposição do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, foi o mesmo exonerado, nesta data, das suas funções", referia uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros enviada à Lusa na passada quinta-feira.

Nuno Barreto afirma ter pago as viagens do seu bolso, com o custo da estadias e das refeições a ficar a cargo da empresa chinesa.