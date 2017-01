Pub

Secretária de Estado Alexandra Leitão deixou também cair vários "filtros" criados no acesso aos quadros, e o acordo com os sindicatos dos professores ficou mais próximo

O Ministério da Educação aproximou-se ontem das pretensões dos sindicatos em matéria de integração dos professores nos quadros. Não só em relação à vinculação extraordinária que terá lugar este ano como no que respeita ao futuro, deixando em aberto a possibilidade - que será registada em ata - de realizar novas vagas de entradas nos quadros em 2018 e 2019.

"Muito relevante, para nós, era saber se a vinculação extraordinária se realiza num momento único ou se há mais fases", disse ao DN Vítor Godinho, coordenador da Federação nacional dos Professores (Fenprof) para os professores contratados, após a reunião de ontem à tarde. "E aquilo com que o Ministério se comprometeu foi com este ser apenas o primeiro momento de vinculação".

"Abrem-se aqui mais dois momentos, em 2018 e 20198, ao longo da legislatura, para limpar a mancha de precariedade, defendeu, precisando que o compromisso da tutela, a registar em ata negocial, é "fazer uma reavaliação das necessidades permanentes e, em função disso, voltar a promover vinculações. E nós estamos seguros de que as necessidades permanentes não estão esgotadas".

Queda de "filtros" ao acesso

Depois de ter deixado os sindicatos nervosos, ao partir para as reuniões de ontem sem lhes ter enviado novas versões das suas propostas, - quer para a vinculação extraordinária quer para o novo regime dos concursos - o Ministério, que esteve representado pela secretária de Estado, Alexandra Leitão, acabou por surpreender ao ceder em dois "filtros" que tinha imposto às entradas no quadro: a obrigatoriedade de os professores serem profissionalizados há 12 anos e de terem sido colocados no mesmo grupo de recrutamento em cinco dos últimos seis anos.

Tanto uma questão como a outra implicavam deixar pelo caminho muitos docentes com carreiras longas. A profissionalização - formação específica para dar aulas nas suas áreas - só começou a ser uma realidade para alguns professores na última década. Por exemplo, a maioria dos que começaram a dar aulas de Informática eram engenheiros formados nessa área, sem treino específico para dar aulas. A profissionalização, através de formação, veio depois.

E as colocações pelo mesmo grupo de recrutamento - que se podem resumir, de forma simplista, como tendo ficado sempre a dar aulas da mesma disciplina - acabavam por prejudicar professores que, tendo habilitações para dar aulas em mais do que uma área, optaram por diversificar as candidaturas para melhorar as hipóteses de conseguir um contrato nos concursos anuais.

Caíram estas duas questões mas o ministério exigiu, em troca, uma nova condição: que os professores a vincular estejam, no presente ano letivo, colocados com horários anuais e completos (22 horas letivas por semana). A proposta da Fenprof, que o Ministério terá ficado de estudar, passa por reduzir a exigência para 20 horas por semana.

Em qualquer cenário, a medida acabará por penalizar professores que, até ontem de manhã, acreditavam ter assegurado um lugar nos quadros. Mas parte significativa deles são professores que, no passado, conseguiram contratos anuais através das polémicas Bolsas de Contratação de Escola, muito criticadas pelos sindicatos, pelo que as perspetivas de a condição ser aceite são boas. Mas para já ninguém fala em acordo fechado. Até porque falta saber quantos professores entrarão nos quadros nas novas condições.

"Vamos pedir negociação suplementar e, enquanto não virmos números, não há acordo nenhum", assegurou ao DN Júlia Azevedo, do Sindicato independente e Democrático dos Professores . "Segundo as regras anteriores eram à volta de 3500 os professores que vinculariam. Com as novas regras não sabemos. Se afunilar e apertar não queremos", avisou. "Foi uma vitória terem retirado [as questões da] qualificação profissional e o grupo de recrutamento. Mas isso não chega".

Entusiasmada estava a Associação Nacional de Professores Contratados (ANPVC), que não participa nas negociações, por não ser uma organização sindical, mas já vê "uma luz ao fundo do túnel" na questão da precariedade.

"É verdade que a nova proposta do Ministério vai colocar de fora muitos professores que vinham da BCE, que este ano [porque esses concursos acabaram] já não conseguiram o horário completo", disse ao DN César Israel Paulo, porta-voz da ANPVC."Mas também houve muitos colegas que este ano conseguiram o horário porque eram mais graduados do que eles", explicou, defendendo uma maior justiça em dar prioridade "à graduação profissional".

O Ministério cedeu em vários outros aspetos. Nomeadamente no número mínimo de aulas que um professor tem de dar por semana para não ficar como horário zero : seis em vez das oito que queria. O acordo global não está fechado, prevendo-se negociação suplementar para a semana. Mas está bem encaminhado.