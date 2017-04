Pub

O apoio está limitado às primeiras mil candidaturas

O Ministério do Ambiente recebeu em dois meses 311 candidaturas ao incentivo de 2.250 euros à compra de veículos novos 100% elétricos, um apoio limitado às primeiras mil candidaturas, disse à Lusa o gabinete de João Matos Fernandes.

O Fundo Ambiental recebeu desde fevereiro 311 candidaturas ao incentivo de 2.250 euros para aquisição de veículos elétricos, refere a mesma fonte.

Paralelamente, finalizou o período de candidaturas ao Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública ECO.MOB, tendo sido recebidas 337 candidaturas para disponibilização de veículos elétricos, de 91 entidades.

O formulário de requisição do incentivo à compra (2.250 euros) de um veículo 100% elétrico está disponível no portal da secretaria-geral do Ministério do Ambiente e do Fundo Ambiental.

O Fundo Ambiental foi dotado de 2,3 milhões de euros para o incentivo, cujo prazo final de candidaturas é o final de novembro. As candidaturas iniciaram-se em 17 de fevereiro.

Os números de vendas da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) adiantam que em 2016 foram vendidos 6.076 ligeiros de passageiros movidos a energias alternativas, num crescimento total de 21,1% em relação a 2015.

Nos elétricos a subida foi de 17,2% (num total de 756 unidades), enquanto nos híbridos elétricos o crescimento foi de 22,8% (4.293) e nos híbridos não elétricos de 60,7% (1.027).