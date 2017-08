Pub

Inspeção Geral das Atividades em Saúde vai averiguar e apurar eventuais responsabilidades

O Ministério da Saúde pediu à Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) para averiguar os factos relacionados com uma viagem à China de destacados funcionários do Estado paga por uma empresa associada da Huawei.

"O Ministério da Saúde pediu a intervenção da IGAS para averiguação dos factos e apuramento de eventuais responsabilidades", disse à agência Lusa fonte do Ministério da Saúde, a propósito da notícia hoje avançada pelo Expresso, relativamente a factos ocorridos em 2015, que envolvem cinco funcionários da tutela da Saúde e um das Finanças.

A Autoridade Tributária (AT) está também a conduzir um inquérito.

A notícia foi avançada na edição em papel do semanário, segundo o qual uma associada da multinacional pagou os custos das viagens de avião e da estada na China a seis funcionários dos ministérios da Saúde e das Finanças, naquele ano.

O jornal explica hoje na edição on-line que foram parceiros da empresa e não esta diretamente que terá custeado a viagem.

Contactada pela Lusa, fonte do Ministério das Finanças indicou que a AT está a conduzir o inquérito para "verificação das circunstâncias que levaram à autorização e aceitação da viagem em questão".

De acordo com o semanário, uma viagem realizou-se entre 02 e 06 e de junho de 2015, envolvendo cinco dirigentes do Ministério da Saúde. Em fevereiro do mesmo ano, outro destacado funcionário do Estado, Carlos Santos, da AT, viajou para a China "com tudo pago".

O jornal cita uma fonte ligada ao processo, segundo a qual a empresa pagou "tudo, mesmo tudo", incluindo a alimentação.

A viagem incluiu uma visita ao Hospital de Zheng Zhou para observar como funciona o sistema de telemedicina da unidade e outra à sede da tecnológica em Shenzhen, perto de Hong Kong.

"Os altos quadros dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) que viajaram a convite são Artur Trindade Mimoso, vogal executivo do conselho de administração, Nuno Lucas, diretor de sistemas de informação, Ana Maurício, diretora de comunicação, Rui Gomes, diretor de sistemas de informação e Rute Belchior, diretora de compras", lê-se na notícia do Expresso.

Os SPMS confirmaram ao jornal a deslocação "suportada pela entidade que organizou a visita", justificando-a com "objetivos prioritários" de adquirir e partilhar conhecimentos sobre "os recursos, modelos e estratégias diferenciadoras utilizadas no âmbito da telemedicina".

O jornal acrescenta que Carlos Santos, chefe de equipa multidisciplinar de 2.º nível do Núcleo de Sistemas Distribuídos, da AT, foi convidado para participar numa cimeira de tecnologia no quartel-general da Huawei, de 09 a 14 de fevereiro de 2015, estando em curso um inquérito interno para "o mais completo apuramento dos factos".