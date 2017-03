Pub

O presidente do governo regional diz que é uma deselegância por em causa a alteração do nome para homenagear Cristiano Ronaldo

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, considerou hoje uma "falta de educação" e uma "deselegância" colocar em causa a competência da região para alterar o nome do aeroporto da ilha para homenagear o futebolista Cristiano Ronaldo.

"O aeroporto é propriedade da Região Autónoma da Madeira. Foi deliberado, e bem, pelo Governo da Região autónoma da Madeira (RAM) homenagear um grande madeirense, um grande atleta e o capitão da Seleção Nacional", disse o governante insular aos jornalistas, à margem da cerimónia comemorativa do 104º aniversário do Corpo da Polícia Florestal do arquipélago.

"Acho isso uma falta de educação e uma deselegância colocar isso em causa", sustentou, salientando que se trata de associar ao aeroporto internacional da Madeira "o nome de um grande madeirense e de um grande português".

Miguel Albuquerque declarou ainda que "a região não entra" nestas "polémicas".

Confrontado com a situação de poderem estar a ser colocadas em causa "as competências do governo regional" nesta matéria, respondeu: "Isso era o que falta. Nós pagamos o aeroporto. O aeroporto é propriedade da Região Autónoma da Madeira e eu vou pedir autorização a quem?"

Na opinião de Miguel Albuquerque, toda esta questão "não tem nem pés nem cabeça".

Hoje, o jornal Público noticiou que o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas "levantou dúvidas sobre a legitimidade do governo madeirense para atribuir o nome do futebolista" natural da Madeira ao aeroporto da ilha.

Adiantou também que o ministro Pedro Marques terá "pedido mesmo um parecer à Aeroportos de Portugal (ANA)" sobre este assunto.

A agência Lusa questionou o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas sobre o assunto, mas não obteve resposta até ao momento.

Em julho do ano passado, no decorrer da inauguração do primeiro hotel Pestana/CR7 no Funchal, Miguel Albuquerque anunciou que seria atribuído o nome do jogador ao aeroporto da Madeira.

Entretanto, numa nota divulgada pela presidência, o executivo madeirense salientou que esta é uma forma de "reconhecimento" a Cristiano Ronaldo, nascido na Madeira, tendo "o maior orgulho em atribuir o seu nome ao Aeroporto da Madeira, propriedade da Região".

"Desconhecemos oficialmente polémicas, que estranhamos e consideramos deselegantes", vincou.

A nota concluiu que "a região fará essa justa homenagem no dia 29 de março, o dia seguinte ao do jogo da seleção nacional", considerando que é "uma feliz oportunidade."