O Metropolitano de Lisboa reabriu hoje o átrio norte da estação dos Anjos, na Linha Verde, que estava encerrado desde o final de junho para obras de beneficiação, informou hoje a empresa.

A empresa destacou que o átrio norte mantém-se aberto diariamente entre as 06:30 e as 01:00 e "passa, também, a ser uma alternativa de acesso à estação Arroios, encerrada temporariamente para obras de ampliação e melhoramentos".

Entre as obras de beneficiação foi realizada a "limpeza profunda" e a pintura do espaço, assim como a substituição integral do teto falso.

A estação dos Anjos - inaugurada em 1966 e ampliada em 1982 - serve mensalmente cerca de 430.000 passageiros, de acordo com a empresa.

A estação de Arroios encerrou a 19 de julho para obras de alargamento das plataformas de embarque, que deverão demorar um ano e meio, até janeiro de 2019.