Pub

A linha verde transforma-se numa linha circular e com comboios a cada 3 minutos e 40 segundos

O Metro de Lisboa vai ganhar duas novas estações até ao final de 2021. Com a construção das estações da Estrela e de Santos será feita a ligação entre o Rato e o Cais do Sodré. A linha verde transforma-se numa linha circular e com comboios a cada 3 minutos e 40 segundos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia