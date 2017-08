Pub

Temperaturas altas, seca agravada e vento persistente. É o terceiro ano mais severo dos últimos 15

A gestão da floresta, ou a falta dela, é um dos fatores determinantes para a ocorrência de incêndios florestais em Portugal, mas este ano as temperaturas altas, a seca que alastra e o vento persistente também têm dado um contributo para a sua especial intensidade. Dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mostram que em 2017 a primavera e o verão se têm caracterizado por temperaturas altas, resultando depois num índice de severidade meteorológica que apenas foi superado em 2005, nos anos mais recentes.

Segundo o IPMA, 2017 é, em termos meteorológicos, o terceiro ano mais agressivo dos últimos 15, uma vez que a severidade meteorológica, além das temperaturas altas, engloba também o índice de secura do material vegetal e o vento, que tem soprado por vezes com rajadas fortes.

Logo a 17 de junho, quando deflagrou o trágico incêndio de Pedrógão Grande, que causou 64 mortos, as temperaturas excecionalmente altas, a densidade e a secura da massa vegetal deram um contributo decisivo para a rápida propagação das chamas. Nesse dia, Portugal continental registou um calor extremo, em que as temperaturas máximas atingiram novos máximos para um mês de junho, em quase todo o território, à exceção do litoral norte e centro.

Nesse dia preciso, mais de metade do território nacional, incluindo toda a região centro, viveu temperaturas da ordem dos 40 graus Célsius, uma situação que os especialistas em climatologia do IPMA já encaravam, duas semanas depois, como uma manifestação das alterações climáticas, como explicou na altura ao DN Pedro Viterbo, que dirige o departamento de Meteorologia e Geofísica do IPMA.

Essa "foi uma situação meteorológica que não é compatível com os parâmetros do nosso clima atual", explicou então o especialista ao DN. Sublinhando que a sua equipa estava já a encarar aquela situação como uma manifestação das alterações climáticas.

De resto, o mês de junho foi muito seco e durante os primeiros 20 dias bateu mesmo recordes. Durante o valor médio da temperatura máxima durante os primeiros 20 dias foi de 31,2 graus, o que é 5,8 graus superior ao valor normal para este mês, e a mínima seguiu a mesma tendência. A média foi de 15,5 graus, ou seja, dois graus superior ao valor normal. Quanto à temperatura média situou-se nos 23,3 graus, o que é 3,9 graus superior ao normal e, nesse período, a maior parte do território esteve em onda de calor.

A seca, que em julho era severa para 69,6% do território, extrema em 9,2% e moderada em 16,5% tem sido outro fator determinante para a mais rápida propagação das chamas. Como já explicou Rui Esteves, o comandante nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), "um grande número de incêndios, com um índice de secura dos combustíveis muito baixo, provoca claramente" a situação que se está a viver no país.

Tanto quanto os especialistas antecipam, no mundo globalmente mais quente que aí vem, por causa das alterações climáticas, este é um cenário que se tornará cada vez mais frequente no país.